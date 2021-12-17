Rayman Origins kısa süreliğine ücretsiz oldu
Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise UBIart Montpellier'in yaptığı 2012 yılında çıkış yapan Rayman Origins ücretsiz oldu.
17 Aralık 2021, Cuma 10:26 Son Güncelleme:
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Ubisoft'un en popüler ve en sevilen serilerinden birisi olan Rayman'in 35. yılı şerefine Rayman Origins'in bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtalacağı açıklandı. Oyunu 23 Aralık 00:00'a kadar ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Hesabınıza eklediğiniz zaman oyun tamamen sizin olacak.
Rayman Origins sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10
İşlemci: 3.0 GHz Intel Pentium 4 ya da 1.8 GHz AMD Athlon 64 3000+
RAM: 1.5 GB
Grafik kartı: DirectX 9 destekli 128 MB ekran kartı ya da daha üstü
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10
Processor: 2.0 GHz Intel Core 2 Duo E4400 ya da 2.0 GHz AMD Athlon X2 3800+
RAM: 2 GB
Grafik kartı: DirectX 9 destekli 128 MB ekran kartı ya da daha üstü