Rayman Origins kısa süreliğine ücretsiz oldu

Ubisoft'un en popüler ve en sevilen serilerinden birisi olan Rayman'in 35. yılı şerefine Rayman Origins'in bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtalacağı açıklandı. Oyunu 23 Aralık 00:00'a kadar ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Hesabınıza eklediğiniz zaman oyun tamamen sizin olacak.

Rayman Origins sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10

İşlemci: 3.0 GHz Intel Pentium 4 ya da 1.8 GHz AMD Athlon 64 3000+

RAM: 1.5 GB

Grafik kartı: DirectX 9 destekli 128 MB ekran kartı ya da daha üstü

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10

Processor: 2.0 GHz Intel Core 2 Duo E4400 ya da 2.0 GHz AMD Athlon X2 3800+

RAM: 2 GB

Grafik kartı: DirectX 9 destekli 128 MB ekran kartı ya da daha üstü