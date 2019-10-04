PSG'nin Galatasaray karşısında ecel terleri dökmesine şaşıran Raymond Domenech, karşılaşmayı L'Equipe gazetesine ait televizyon kanalı için yorumladı. 67 yaşındaki futbol adamı,"Önceki yıllara göre geliştirdiğimiz bir yanımızı göremedim. Galatasaray'a karşı girişimlerimiz başarısız oldu, hem de onlarda Ligue 1'de forma giymiş vasat oyuncular varken. Paris'in iyi bir takım olmadığını iddia etmiyorum fakat 1-0'lık galibiyet herhangi bir anlam ifade etmiyor." dedi.

PSG son 15 dakikada zorlandı

Maç boyu PSG'ye hiç ezilmemesine rağmen Galatasaray'ı beğenmeyen Domenech, PSG'nin özellikle son 15 dakikadaki baskı ve zaman geçirme çabalarını şu sözlerle eleştirdi: "Oynadığımız oyunu oldukça kötü görüyorum. PSG'nin Türkiye'de oynadığı son 15 dakika ortalama bir takımdan daha fazla umut vermiyordu. Bu maç Paris için hiçbir şeyi kanıtlamıyor"

PSG bu sezon Fransa Ligue 1'de oynadığı 8 maçının 6'sını kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2'de 2 yaptı. Sakatlıklarla başı dertte olan Paris ekibi, Galatasaray maçı da dahil olmak üzere son 5 maçının 4'ünü 1-0 kazandı.