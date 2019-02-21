Raynaud hastalığı, el ve ayak parmaklarında aşırı büzülme nedeniyle kan dolaşımında meydana gelen bozukluk olarak bilinir. Raynaud sendromu hakkında bilgi almak isteyenler internette “Raynaud hastalığı nedir?” “Belirtileri nelerdir?” sorularını aratıyor. İşte detaylar…

Raynaud'un başladığının ilk işareti el ve ayak parmaklarında aniden oluşan renk değişikliğidir. İlk başlarda kan dolaşımı durmaya başladığı için ellerinizin rengi beyaza döner. Daha sonra ise kan dolaşımı yetersizliğinden morarmaya başlar.

EL VE AYAKLAR ISINMIYORSA DİKKAT!

Raynaud hastalarının en sık görülen semptomlarından biri, ellerinizin ve ayaklarınızın hiç ısınamadığı hissidir. Bu durum sıkışan kan damarlarının vücut ısısını koruduğu için ısınamama hissiyle ortaya çıkar. Raynaud hastalığının belirtileri üç şekilde ortaya çıkar. Birincisi, hastalarda sıcaklık 10 dereceye düştüğünde ve soğuk suda ellerde hemen morarma ve ağrı başlamasıdır. İkincisi ise duyarlı, hassas ve genç kadınlarda sıklıkla görülen heyecan durumudur. Üçüncüsü ise hormonlardır. Kadınlarda, erkeklerden 10 kat daha sık görülür. Belirtiler ergenlikten sonra ortaya çıkar ve menopozla azalır.

Vücudunuz kan akışını kestiğinde, bu bölgelerdeki dokunma hissinizi de otomatik olarak keser ki bu da hissizleşmesine neden olur. Kan akışı yeniden sinir uçlarını uyandırmaya zorlar; bu da can sıkıcı karıncalanma ve uyuşukluk hissini doğurur.

Raynaud Sendromu'na maruz kalan insanlar motor becerilerini kullanabilirler. Ama dokunmatik telefonda işlem yapmak ya da bir kitapta sayfa çevirmek gibi işlemlerde zorlanabilirler. Çünkü parmak hassasiyeti azalır.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Raynaud hastalığı havalı çekiç kullanan işçilerde, taş kesicilerde, sekreterlerde ve piyanistlerde ortaya çıkabilir. Bu olguların büyük bölümünde hastalığın nedeni parmakların sürekli titreşim etkisinde kalmasıdır.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Hastanın el ve ayaklarını travmalardan ve soğuktan koruması önerilir. Cerrahi tedavi ile sempatik sinir düğümle­rinin kesilerek çıkarılır.