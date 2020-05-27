Rayska yemek tarifi: Rayska yemek nasıl yapılır?

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Rayska yemek tarifi

1 soğan

40 gram tereyağı

1,5 çay kaşığı tuz

90 gram un

1 adet karanfil

Kekik (isteğe bağlı)

3 adet defne yaprağı

14 adet yenibahar (küçük toplar halinde)

1300 ml et suyu veya su

10 adet top karabiber

1 çorba kaşığı yağ

200 gram domates salçası

130 gram toz şeker

Rayska yemek yapılışı

Eritilmiş tereyağında, ince dilimlenmiş soğanı kavurun. Kavururken bir yandan baharatları ekleyin. Sonra un ekleyerek güzelce kavurun. Domates salçası ekleyerek, sürekli karıştırarak hepsini kavurun. Sonra üzerine et suyu dökün, yok ise sade su ekleyin. Her şeyi karıştırdıktan sonra, damak tadınıza göre şeker ekleyin. Tuz ve domates sosunu ara ara karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika pişirin. En son olarak top halindeki baharatları içinden çıkarabilmek için sosu süzün.



