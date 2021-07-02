Daha fazla insan uzaktan çalışmaya devam ettikçe, iyi bir çift ANC destekli kulaklığa sahip olmak her zamankinden daha önemli. Bununla birlikte, bunlardan pazarda pek çok var, bu nedenle sizin için doğru olanı bulmak zor olabilir. Razer, kulaklıklar da dahil olmak üzere RGB aydınlatmalı çok sayıda oyun çevre birimiyle tanınan bir marka. Razer'ın en son ürünü, geçen yılki Razer Opus kulaklığının daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan Opus X kablosuz kulaklıklar. Mobil yaşam tarzınız için cesur renklerde, uygun fiyatlı ama rahat bir kulaklık istiyorsanız, Razer Opus X tam size göre olabilir.

Razer, havalı oyun ekipmanları konusunda güvenilen markalardan biri, ancak son zamanlarda piyasaya sürdükleri Opus ve Kraken BT Kitty Edition gibi mobil yaşam tarzı ürünleri de epey güzel. Opus X’in gövdesi plastikten yapılmış ve kafa bandının üst kısmı deri. Bu nedenle de sadece 270 gram ile oldukça hafif. Sürücülerin iç kısmı ise deri ve naylon malzemelerden yapılmış, bu nedenle saatlerce kullansanız bile rahatlar. Uyum konusunda endişeleriniz varsa, kafa bandı dokuz farklı çentik ile ayarlanabiliyor. Bu nedenle kafanız ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, Opus X kafanıza uyum sağlayabilir. Opus X kulaklıkları tam bir iş günü için rahatsızlık duymadan takabilirsiniz. Hatta tüm gün boyunca gözlükle de rahatsızlık duyulmadan kullanılabilir.

Orijinal Opus, THX sertifikasıyla müzik tutkunları için tasarlanırken, Opus X daha çok mobil oyunculara ve daha az ANC isteyenlere yönelik. Opus X'teki 40 mm sürücüler iyi bir ses kalitesi elde edebilirisiniz. Tabii, orijinal Opus'unuz varsa, Opus X'in aynı düzeyde dinamik aralığa ve ses derinliğine sahip olmadığını fark edebilirisiniz. Kulaklık, ayrıca aktif gürültü engelleme teknolojisi için iki mikrofona ve sesli sohbet için iki mikrofona sahip. buradaki mikrofonlar ise oldukça iyi. Ancak görüntülü aramalar veya video akış gibi işler için Razer’ın USB mikrofonlarına da bakabilirsiniz.

Orijinal Opus'ta, fiziksel tuşlar iki kulaklık arasında bölünmüştü. Opus X’te ise tüm tuşlar sağ kulaklığın altına yerleştirildi. Bu da işleri basitleştiriyor. Standart güç düğmesine, ses açma/kısma ve ses düğmelerinin arasında çok işlevli düğmeye sahipsiniz.

Opus X'in en büyük özelliklerinden biri Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği. Normal Opus gibi ileri beslemeli ve hibrit olmasa bile oldukça iyi çalışıyor. Kulaklıkları taktığınız an, çoğu dış sesin hemen engellendiğini fark edebilirsiniz. AirPods Max’in ANC seviyesi kadar değil, ancak fiyatına göre hala iyi diyebiliriz. Güç düğmesi, ANC'yi açıp kapatmak ve Quick Attention Mode’a (Hızlı Dikkat Modu) erişmek için anahtar görevi görüyor. Hızlı Dikkat Modu açıkken, Opus X, çevrenizde neler olup bittiğini duyabilmeniz için dış gürültüyü filtreliyor. Bu, birçok senaryoda faydalı. Düşük gecikmeli oyun modu, orijinal Opus'ta olmayan Opus X'in yeni bir özelliği. Çok işlevli düğmeye beş saniye basılı tutarak bunu değiştirebilirsiniz. Oyun Modu açıkken, 60ms düşük gecikmeli bağlantı sayesinde daha iyi kablosuz performans elde edebiliyorsunuz. Sesin kesilmesi veya atlanmasıyla karşılaşırsanız, Razer, oyun modunda kulaklığı ses kaynağınıza yakın tutmanızı ve oyun oynamıyorken normal moda dönmenizi öneriyor.

Opus X, Bluetooth 5.0 bağlantısıyla tamamen kablosuz olduğundan, kulaklıklarda 3,5 mm ses jakı yok. USB-C üzerinden şarj oluyor. Tek bir şarjla ANC ile yaklaşık 30 saat veya ANC olmadan 40 saat alabilirsiniz. Opus X, pil ömrünü korumak için beş dakikalık boşta çalışma sonrasında otomatik olarak kapanıyor. Seçtiğiniz kulaklığın rengine uygun, USB-C kablosu da kutudan çıkıyor.

Opus X, tıpkı orijinal Opus gibi, herhangi bir RGB aydınlatmaya sahip değil. Kesinlikle mobil yaşam tarzına uyumlu, yani "Hey, bana bak; ben bir oyuncuyum!" diye bağırmıyor. Ancak Quartz Pink veya Razer Green renk seçeneklerini tercih ederseniz durum böyle olmayabilir. Opus X için varsayılan ayarlar oldukça iyi çalışıyor, ancak Razer Audio uygulamasını indirebilir ve EQ'yu özelleştirebilirsiniz. Ayrıca oyun modu ve ANC arasında da kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Opus X, Razer'in mobil yaşam tarzı ürünlerinden biri olarak kabul edildiğinden, yalnızca Bluetooth üzerinden kablosuz olarak çalışıyor. Orijinal Opus'un bir ses jakını desteklediğini, ancak Opus X'in desteklemediğini düşünürsek bu biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Bu Kraken BT Kitty Edition için de geçerliydi.

Opus X, kullanılmadığında boynunuza takmanıza izin veren döner sürücülere sahip olsa da, kafa bandı katlanamıyor. Bu nedenle çok taşınabilir değil. Bunları saklamak için bir taşıma çantası da yok. Bunlarla seyahat etmeyi planlıyorsanız, boynunuza takmanız veya uyumlu bir çantası satın almanız gerekiyor. Orijinal Opus'un daha güzel özelliklerinden biri, kulaklarınızdan çıkardığınızda sesi otomatik olarak duraklatması ve tekrar taktığınızda çalmasıydı. Opus X, anlaşılır bir şekilde fiyat noktasından dolayı bu özellikten yoksun.

Razer ürünlerinin çoğu "Ben bir oyuncuyum!" diye bağırırken. Opus X özellikle onlardan biri değil. Uygun fiyata ANC ile kulağa hoş gelen rahat bir kablosuz kulaklık arıyorsanız Razer Opus X’e bakabilirsiniz.