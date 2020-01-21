Razer Basilisk Ultimate fare inceleme: Gecikme olmadan oyun keyfi

Razer Basilisk Ultimate, Razer'in en yeni amiral gemisi kablosuz faresi ve daha fazla elektronik özgürlük için kablo trafiğini ortadan kaldırıyor. Fiyatını da başta söyleyeyim yaklaşık 1100 TL. Razer'ın fare ailesine en son eklenen hiçbir şey ne yazık ki ucuz değil. Peki, parasının karşılığını veriyor mu? Gelin bulalım.





Şık form ve birinci sınıf his





Rakiplerinin çoğu gibi Basilisk Ultimate’de plastikten yapılmış ve her iki tarafında desenli kauçuk malzemeler yer alıyor. Emin olun, elinize aldığınızda rahatlığı hissedeceksiniz. Basilisk Ultimate'ın genel yapısında birinci sınıf bir his var, zaten fiyatı göz önüne alındığında bu bekleniyor.

Üzerinde bizleri tam olarak programlanabilir düğmeler karşılıyor. Bunlar, normal fare düğmelerinden, DPI düzeyini ( 800'den 20.000’e kadar) kontrol etmek için farenin üzerinde oturan düğmelere kadar değişiyor. Bu, şimdiye kadar kullandığım en yüksek değerlerden biri. Logitech'in Hero sensörü 16.000 ile Razer’ın gerisinde kalıyor.

Basilisk Ultimate'in küçük kardeşi Basilisk X Hyperspeed'e benzer şekilde, bence modern pazarda olması gereken ek ağırlıkları veya yan panelleri yok. Gerçekten de, Logitech G502 gibi düşük fiyatlı rakipler ve Alienware AW959 gibi fiyatın üçte biri olan modeller bu özellikleri içeriyor. Bu yüzden onları burada görmemek anormal.

Basilisk Ultimate, Razer'ın mikro USB ile çalışan şarj yuvasıyla da uyumlu. Bunu ayrıca satın almanıza gerek yok çünkü kutudan çıkıyor.





Gecikme yok





Basilisk Ultimate'ı test ederken amacım Razer'ın Focus + sensörünün ve Hyperspeed kablosuz teknolojisinin rakiplerinden daha iyi çalışıp çalışmadığını görmekti. Burada Logitech'in ünlü Hero sensörü ve Lightspeed teknolojisine kıyasla konuşuyorum.

Günlük kullanım için, 20.000 DPI'lık katıksız duyarlılığa alışmak biraz zaman aldı. Buna alıştığınız zaman, hareketlerinize mükemmel uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, farenin altındaki küçük bir silindir sayesinde kaydırma tekerleğinin direncini değiştirme yeteneğiniz de var. Bu da başka bir özelleştirme öğesi ekliyor.

Basilisk Ultimate'in sensörü, cam da dahil olmak üzere neredeyse tüm yüzeylerde çalışıyor ve bu da onu bazı rakiplerinden ayırıyor. Gerçekten de tak ve çalıştır kullanım, onun sorunsuz şekilde çalışmasını sağlıyor.

Fareyi bir standa yerleştirerek şarj edebilirsiniz. Bu da pilin dolu kalmasını kolaylaştırıyor. Ancak, unutsanız bile, fare, ışıklar kapalıyken 100 saat pil ömrü sunuyor. Hatta ışıklar açıkken oldukça yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Ben tam RGB aydınlatma ile yaklaşık 20 saate kadar yoğun bir şekilde kullandım. Tabi bu pil ömrü kullanım sıklığınız veya ayarınıza göre değişebilir.

Basilisk Ultimate çoğu cihaz tarafından kullanılan tipik 2.4GHz kanalını kullanmıyor. Bunun yerine 4GHz kanalı tercih edilmiş. Bu, oyun sırasında tamamen sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak başka cihazlardan neredeyse hiç parazit olmadığı anlamına geliyor.

Kablosuz bağlantı üzerinden yaptığım işlemlerde algılanabilir bir gecikme olmadı. Titanfall 2 oynarken bir duvardan diğerine atlarken düşmanları görüp alt edebildim. Bu Red Dead Redemption 2 Online için de geçerli. Nişan alma becerim hiçbir şekilde sekteye uğramadı.

20.000 DPI sensör bunu muhteşem bir şekilde kanıtlıyor. CS: GO'daki düşmanları öldürmek için hızla dönerek önemli bir derece eld ediyor. Ayrıca, ana fare düğmelerinin altındaki optik anahtarlar da geçmişte kullandığım bazı anahtarlara kıyasla oldukça sesli.

Fareyi kullanırken kesinlikle tatmin edici bir oyun deneyimi sunuluyor ve Hyperspeed bağlantısı kablo eksikliğini telafi etmekten daha fazlasını sunuyor. Ayrıca, Focus + sensörü endüstrinin en iyilerinden biri olabilir.





Yazılım ve aydınlatma





Razer diğer ürünlerinde olduğu gibi burada da sizi aydınlatma ve yazılımla uçurabilir. Synapse 3 ve Basilisk Ultimate'in piyasadaki en iyilerden biri olduğunu söyleyebilirim.

Farenin arka aydınlatması, kendi başına bile, harika görünüyor. 14 farklı arka aydınlatma alanına sahip olması, onu her zamankinden daha canlı hale getiriyor. Razer ürünleri, net aydınlatması sayesinde, rakipleri arasından sıyrılmayı başarıyor.

Synapse içinde, 11 programlanabilir düğme var. Yeniden eşlemeden bireysel sistem komutlarına, programlama makrolarına kadar Synapse her şeyi yapabiliyor. Razer'ın Hypershift işlevi, sadece bu farenin programlanabilirliğini ilerleten yeni bir katmanın kilidini açıyor.

Arka aydınlatma seçenekleri muhteşem ve Chroma aydınlatma motoru gerçekten bu fareyi kalabalıktan ayıran şey. Gökkuşağı gibi nefes alıp vermenin tipik ön ayarları burada da mevcut. Ancak Basilisk Ultimate, Logitech'in G502'sine çok benzer bir ses görselleştiricisine de sahip. Bu şarkıya bağlı, ancak davul sololarından vokallere kadar pek çok şeyi mükemmel şekilde seçiyor.

Chroma sistemi, Phillips Hue ev ışıkları gibi diğer cihazlarla bağlantı kurulmasını sağlıyor. Yani RGB krallığınızı ofisinizin veya yatak odanızın ötesine inşa edebilirsiniz. Aydınlatmayı bir dizi başka cihazla bağlama yeteneği harika bir fikir gibi görünüyor.





Sonuca bağlıyorum





Razer'in en yeni kablosuz faresi , rakipleri karşısında yumruğunu masaya sert bir şekilde koyuyor. 20.000 DPI sensörü ve gecikmesiz bağlantısı ile mutlak bir çekicilik sağlıyor.

Bununla birlikte, Razer Basilisk Ultimate'ın fiyatına değer yapan birçok şey var. Rahat ve oldukça geleneksel bir forma sahip. Yan tutamakları, yoğun oyun koşullarında kullanımı kolaylaştırıyor. 107 gram onu hissetmek için yeterince ağır. Ayrıca, Chroma Studio modülü aracılığıyla kontrol edebileceğiniz düzgün efektlerle tamamlanmış 14 parlak RGB aydınlatma bölgesine sahip

Bunlara ek sevmediğim birkaç şey de var. Örneğin, daha uygun fiyatlı Razer Basilisk X Hyperspeed gibi. Razer Basilisk Ultimate, Logitech G502 tasarımından biraz ödünç de almış anlaşılan. Ayrıca 1100 TL gibi bir fiyatla, ciddi PC oyuncuları için bile değerli bir satın alma olduğunu da belirtmek gerek.





Artıları

Focus + 20.000 DPI sensör bir gayet iyi çalışıyor

Gecikmesiz kablosuz bağlantı inanılmaz

Razer'ın Chroma aydınlatması şaşırmıyor

100 saate kadar pil ömrü





Eksileri

Ağır fiyat etiketi

Farklı boyuttaki eller için ek ağırlık veya yan panel yok

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