Onur Binay/posta.com.tr

Basilisk V2’yi bu kadar iyi yapan özellikler aslında aynı anda tanıtılan DeathAdder V2 ile paylaşılmış. Tabii burada 2019’un sonunda çıkan Basilisk Ultimate’i de atlamamak lazım ki çok güçlü bir mouse o da. Birbirlerinden esinlenmeleri kucağa gayet güzel geliyor, ancak asıl güzel olan şey Basilisk’in çekirdek tasarımının değişmemesi çünkü bu mouse iyi yapan şeylerin başında tasarımı geliyor.

Model üzerinde ufak değişiklikler var, bunlardan en önemlisi mouse’u kavrama hissiyatı ve üst tarafta bulunan DPI tuşlarının daha kare ve erişilebilir olması. Basilisk V2, orijinal modelden 15 gram daha hafif, bu da oyun oynarken verdiği hissiyatı gerçekten arttırıyor. Kablolu bir mouse olmasına rağmen, oyun esnasında sizi gayet rahat hissettiriyor, çünkü yeni Speedflex kablosunda takılma ya da sürüklenme gibi bir sorun yok.

Dışarıdan bakıldığında geçen yıl çıkan Basilisk Ultimate ile aynılar. Aynı kavrama noktaları, aynı düğmeler ve benzeri diğer şeyler, ikisini ayırmanın tek yolu sadece V2’nin kablosu.

Basilisk’in çekirdek tasarımı ilk çıktığından bu yana hiç değişmedi, bu da onu piyasadaki bence en ergonomik oyuncu mouse’u yapıyor. Cihaz biraz büyük ve yüksek, eğer eliniz küçükse belki sorun yaratabilir. Bana Logitech’in MX master serisini hatırlatıyor biraz açıkçası.

Tüm bu tasarım ve ergonomi açısı sadece oyun oynarken değil, normal yaşantınızda bilgisayar kullanırken rahat etmenizi sağlıyor. Bu mouse ile rahat bir şekilde kurgu da yapılabilir, oyun da oynanabilir ya da ofis programları kullanırken yüksek DPI seviyesinden de yararlanılabilir.

İçine baktığımızda, Razer’ın en son çıkan Focus+ sensörünün kullanıldığını görüyoruz. Bu sensör daha önce Viper Ultimate modelinde kullanılmıştı ve diğer modellerden daha yüksek DPI sayısı veriyor, tam 20.000 DPI!

Ancak DPI sayıları eskisi kadar önemli değil. Çünkü Focus+’ın yaptığı daha önemli şeyler var.

Diğer Razer farelerinden daha yüksek izleme hızına ve çözünürlük doğrulama özelliğine sahip olan Basilisk V2 biraz ağır olsa da, Viper Ultimate kadar keskin ve hafif. Yeni gelen Smart Tracking özelliği ile mouse’u hangi yüzeye koyarsanız koyun kendisini otomatik olarak kalibre ediyor ve gün içinde rahat kullanım kolaylığı sunuyor.

Ayrıca kendi oyun stilinize göre iniş ve kalkış mesafeleri elde edebiliyorsunuz buna hareket senkronizasyonu da dahil. G-Sync veya FreeSync gibi bir özellik ama mouse için olduğunu düşünün. Fareyi ve PC’yi mükemmel bir şekilde senkronize ediyor ve PC her zaman en son fare konumuzu alıyor. Fiziksel olarak farkına varamayabilirsin belki, ama arka planda sizin çalışıyor.

Cihazın tabanına yerleştirilmiş beş farklı profil ile yerleşik depolama yapabilirsiniz. Synapse 3 profilleri bir araya getirmek için kullanılıyor, ancak kullandığınız her PC’ye Synapse yüklemenize gerek yok. PC ve laptop arasında sürekli geçiş yapıyorsanız, LAN özelliğini kullanıp Synapse kurmadan mouse’un özelliklerini kullanabilirsiniz.

Optik anahtarlar sayesinde Basilisk V2’yi 70 milyon tıklamaya kadar kullanabilirsiniz. Eski anahtarları çıkarıp yerine bunları koymak fareleri gerçekten hızlı ve harekete duyarlı yapıyor. Ayrıca Razer bütün popüler farelerini artık bunlar ile çıkarıyor.

Asıl soruya gelelim, bu mouse’u satın almalı mıyım?

Sonuç olarak baktığımızda, hiç olmadığı kadar rahat, ergonomik, çoklu kullanım alanları olan bir mouse’dan bahsediyoruz. Fiyatı 550 ile 700 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bana kalırsa bu segment de alınacak en konforlu mouse’lardan biri. Bu mouse ile bütün gün hem çalışıp hem de oyun oynayabilirsiniz.

Basilisk V2’nin teknik özellikleri:

⁃ Süper hızlı geri geri dönüşler için Razer optik mouse switch'leri ( 70 milyon tıklama süreli)

⁃ 20.000 DPI+Optik sensör

⁃ 92 gram ağırlık

⁃ 11 adet programlanabilir tuş

⁃ Daha esnek alanlar için 2.1 metre kablo







