Razer BlackShark V2, TriForce Titanium 50mm sürücüler, çıkarılabilir HyperClear Supercardioid mikrofon ve ultra yumuşak kulak yastıkları ile geliyor. Pasif gürültü engelleme ve surround ses için THX Spatial Audio desteği mevcut. Razer BlackShark V2 Pro’da tüm bunların yanında kablosuz kullanım özelliği ve 24 saat kullanım ömrü ile geliyor. Ayrıca, Razer’ın HyperSpeed 2.4 GHz bağlantısı sayesinde ses gecikmesini sıfıra indirip kaliteli ses aktarımı sağlıyor.

Standart V2’de bulunan her şeyi destekleyen Pro versiyonu üstüne kablosuz desteği olmasına rağmen normal versiyondan sadece 58 gram daha ağır. Eklenen ağırlığı neredeyse hiç fark etmiyorsunuz. Sağlam bir yapıya sahip olduğu için kafa yapınızda bıraktığı hissiyat gerçekten güzel. BlackShark V2 Pro kafanızdayken hareket etmek oldukça kolay ve kafanıza yapışık kaldığı için tekrardan ayarlamanıza gerek kalmıyor. Kulak yastıkları hafızalı ve oldukça yumuşak olduğu için uzun oyun seanslarında sizi rahat ettirmek adına tasarlanmış ve görevini yerine getirmekte başarılı.

Cihazı kurmak ise oldukça basit, Razer HyperSpeed 2.4GHz USB dongle’ı bilgisayarınıza taktıktan sonra güç düğmesine basılı tutuyorsunuz. Sol kulaklıkta güç düğmesinin yanı sıra, ses yüksekliğini ayarlamak için bir kadranınız var. Bunlara ek kulaklığı şarj etmek için bir mikro USB bağlantı noktası, 3,5mm kulaklık ve jakı ve mikrofonu takmak için mikrofon girişi var. Açıkcası, ses ayarı için biraz daha nostaljik bir yöntem kullanmaları benim hoşuma gitti ve tuştan daha kullanışlı buldum.

Kulaklığın şarj durumu ve bağlantı durumunu göstermek için küçük bir durum ışığı var. Maalesef, pil durumunu kulaklıktan öğrenmenin tek yolu bu ışık, yüzde 30 şarj olduğunda stabil kırmızı yanıyor eğer yüzde 10 ise kırmızı yanıp sönüyor. Razer’ın Synapse uygulaması kalan şarjı grafik olarak görebileceğiniz tek yer. Uygulamada küçük bir grafik ile size kalan şarjı gösteriliyor. 24 saat batarya ömrü sunan BlackShark V2 Pro, yaklaşık 3 saatte tam şarj oluyor. Ayrıca, güç tasarruf modu sayesinde seçeceğiniz dakikadan sonra kendini kapatma özelliği de mevcut.

Kulaklığı ister tekli oyunculu ister çok oyunculu bir oyunda oynayın size performans olarak mükemmel geri dönüşler veriyor. CS:GO gibi rekabetçi bir oyunda rakibinizi kolayca duyabilir ve arkadaşlarınızla kaliteli bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Öte yandan F1 2020 oynarken motor seslerini sanki yanınızdaymış gibi hissedebilirsiniz.

Kulaklığın özelliklerinden biri olan pasif gürültü engelleme de güzel çalışıyor. Özellikle hafızalı yastıklar kulağınıza yapıştığı için dış dünya ile olan iletişiminiz kesiliyor. Ses ayarları, ekolayzır ya da bas ayarı gibi şeyleri Synapse uygulamasının arayüzünden ayarlayabilirsiniz. Oyun oynamayıp sadece müzik dinleyen kullanıcıları bile etkileyebilecek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim.

Sonuca bağlayacak olursak

Razer BlackShark V2 Pro, Normal BlackShark V2’nin tüm özelliklerini alıp üzerine kablosuz özelliği eklenmiş mükemmel bir e-spor kulaklığı. Kablolu versiyonunda bulunan muhteşem ses performansı, net ses aktaran bir mikrofon ve tüm bunların üzerine de kablosuz özelliği gelince gücünü daha da arttırdığını görüyoruz. Eğer, hem konsolunuz hem de bilgisayarınızda kullanmak için bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız BlackShark V2 Pro güzel bir seçim olabilir.

Razer BlackShark V2 Pro’ya 2480 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Mükemmel ses kalitesi

Net ses aktaran mikrofon

Konforlu kullanım





Eksileri

Mikro-USB girişi yerine USB-C olmasını beklerdim

Durum ışığı biraz daha büyük olabilirdi