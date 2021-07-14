PC, PlayStation, Nintendo Switch ve Android cihazınız arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan çok yönlü bir USB-C dongle ile Barracuda X, çoklu kullanım durumlarına hitap edecek şekilde konumlandırıldı. Yaklaşık 250 gram ağırlığıyla piyasadaki en hafif Razer kulaklığı ve dikkat çekici derecede rahat. Logitech G733'ten 30 gram daha hafif. Bu, tüm gün giymesi kolay bir şey isteyen insanlar için Barracuda X’i ideal bir aday yapıyor.

Razer Barracuda X, tamamen plastik olmasının yanı sıra, BlackShark V2 ile aynı örgü kumaş kulak yastıklarına sahip. Bu pedler kulaklarınızın etrafındaki ısıyı çok iyi yönetiyor ve oldukça yumuşak. Kafa bandı, çok sıkı hissetmeden güvende hissetmek için doğru miktarda gerginlik sunuyor. Barracuda X, çok platformlu bir oyun kulaklığı olarak konumlandırılıyor. Bu nedenle, herhangi bir özellik için Razer Synapse uygulamasına ihtiyacınız kalmıyor. Kulaklığı tercih ettiğiniz platforma bağladığınızda, kulak üstü kontroller kulaklığın sesini ayarlamanıza, mikrofonun sesini kapatmanıza ve kulaklığı açıp kapatmanıza olanak tanıyor. Kontrollerin tümü sol kulaklığın alt kenarında bir sıra halinde düzenlenmiş. Ancak hepsinin farklı profilleri var, bu nedenle hangisine dokunduğunuzu anlamak kolay.

Kulaklık, hareketli kulak kapaklarının yanı sıra çıkarılabilir Razer HyperClear Cardioid mikrofona sahip. Mikrofonun, Steelseries Arctis 7'ye benzer şekilde geri çekilebilir olması iyi olabilirdi. Çünkü onu söküp tekrar takmak bazen zahmetli olabilir. Mikrofon esnek ve gerekmediğinde yüzünüzden kolayca uzaklaştırabilirsiniz.

Razer'ın TriForce 40mm sürücüleriyle (Blackshark V2'dekilere benzer) donattığı Barracuda X, hem oyun hem de medya için uygun. En sevdiğiniz şarkıları dinlerken zengin bas tonlarını ve net ortaları fark edebilirsiniz. Çevre sesi söz konusu olduğunda, bazı seçenekleriniz var. Razer'ın surround ses yazılımını kullanan 7.1 surround ses iyi olsa da, Razer Barracuda X, onu bir sonraki seviyeye taşıyan THX Spatial Audio ile de uyumlu. Hepsi bir araya geldiğinde, ne dinliyor olursanız olun, her vuruşu sağlam ayrıntılarla kulaklarınızda hissedebilirsiniz. Barracuda X, platformlar arasında sağlam bir oyun deneyimi sunuyor. Pil ömrü, hafif yapısı ve örgü kulak yastıkları göz önüne alındığında, uzun oyun seanslarınız için de uygun. Çatışma sesleri, diyaloglar ve arka fonda çalan müzikler derken PlayStation 5’te Barracuda X ile oyun oynamak güzel bir deneyimdi. PlayStation 5'in 3D ses özelliği, Barracuda X'te iyi çalışıyor. Spider-Man: Miles Morales’te binalar arasında sallanırken o hissi yeterince iyi yaratıyor.

Barracuda X, bir oyun kulaklığı için oldukça ortalama bir izolasyona sahip. Birinin başka bir odada yüksek sesle konuşması, buzdolabının sesi veya ara sıra dışardan gelen araba kornası gibi rahatsızlıklar, iyi bir şekilde absorbe ediliyor. Ancak bu seslerin yaygın olduğu bir kafede bu kadar iyi izole sunamıyor. Mikrofonu bir oyun kulaklığı için oldukça iyi ses veriyor. Varsayılan ses seviyesi oyun seslerine ayak uydurmakta biraz sorun yaşatıyor ama büyütülecek kadar değil.

Kulaklıkla birlikte verilen USB-C kablosuz dongle sayesinde PC'nize, PlayStation'ınıza, Nintendo Switch'inize ve Android cihazlarınıza anında bağlayabilirsiniz. USB-C bağlantı noktası dışında, PC ve Nintendo Switch için uygun olan USB-C - USB-A adaptörü de var.

Razer'e göre Barracuda X, tek bir şarjla 20 saate kadar dayanabiliyor. Ancak bundan daha iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Ortalama 75dB'lik bir çıktıyla 25 saat ayakta kalabildi. Kulaklık birkaç saat içinde USB C üzerinden şarj olabiliyor. Synapse uyumluluğu olmadığından tam bir pil okuması elde etmenin yolu yok. Kulaklığın altındaki LED ışık size kabaca bir tahminde bulunuyor. Kulaklık, hızlı şarjı desteklemiyor. Ancak pil bittiğinde ya da bir şeyin ortasındaysanız ve şarj etmek için ara vermek istemiyorsanız, her zaman 3,5 mm bağlantıya geçebilirsiniz. Sonuç olarak uygun fiyata çok platformlu kablosuz bir oyun kulaklığı arıyorsanız, Razer Barracuda X’e bakabilirsiniz.