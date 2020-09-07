Genel özellikler ve adıyla başlayabiliriz, üzerindeki Lucio karakterinden bunun hızlı bir mouse pad olduğunu anlayabilirsiniz. Sadece isminin havalı olması için konulan bir isim olmadığını size garanti edebilirim. Goliathus, çok keskin dönüşler, hızlı atışlar, sık sık hızlı tempolu çatışmalarda bulunduğunuz hızlı akan oyunda yerinin koruyabilmeniz için geliştirildi.

Goliathus'un yüzeyi, oyunları hızlı oynamayı seven oyuncuların ihtiyaç duyduğu şey olan pürüzsüz ve benzersiz bir malzemeden üretilmiş. Yüzeyin mouse pad’in kayması için böyle kaliteli bir malzemeden yapılması aslında marka kalitesini de ortaya çıkarıyor. Yüzeyin kaygan ve gergin dokuması harika bir performans sunmak için tasarlanmış ve yüzeyin parmaklarda bıraktığı his oldukça güzel.

Ayrıca, Goliathus’un diğer geleneksel fare pad’lerine göre en büyük avantajı, tüm sensör türleri için optimize edilmiş olması. İster lazer sensörlü bir oyun fareniz ister optik bir fareniz olsun, Goliathus tüm sensör türleriyle aynı yüksek kaliteyi sağlamak için tasarlandı.

Dikişli kenarlar ve taşınabilir kumaş tabanlı tasarım yüksek kaliteli oyun mouse pad'lerinde yaygın bir uygulama ve taşıma ya da kullanım esnasında pad’in zarar görmesini engellemek için yapılmış. Razer Goliathus, köşeler dahil dikişli kenarlara sahip. Goliathus’un tüm çevresi kaliteli bir dikişle kaplanmıştır ve bu, örgünün soyulmasını önlüyor.

Daha önce köşeleri dikişsiz bir mouse pad kullandıysanız, dikişli bir mouse pad'in ne kadar büyük bir farkı olduğunu muhtemelen anlayabilirsiniz. Bu dikişli tasarımı, bir mouse pad'in ömrünü muhtemelen iki kat arttırıyor.

Kumaş tabanlı tasarımı ve bükülebilirliği sayesinde oyunculara çok fazla taşınabilirlik sağlıyor. Sert yüzeyli oyun mouse pad'ler için böyle bir durum maalesef olmuyor, ancak Lucio mouse pad’nizi kolayca yuvarlayıp istediğiniz yere götürebilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

Razer Goliathus, her türden oyuncu için gayet iyi bir mouse pad. Özellikle FPS gibi temposu yüksek oyun oynayanlar için daha da kullanışlı olabilir. Hızlı oyun oynamanıza yardımcı olacak pürüzsüz bir yüzey istiyorsanız, Razer Goliathus Speed’e göz atabilirsiniz. Tabii ki teknik özelliklerin yanında bir de tasarım tarafı var, Lucio Edition özel bir versiyon olduğu için masanıza farklı bir hava katacağına eminim.

Razer Goliathus Overwatch Lucio Edition'ın yurt dışı satış fiyatı 30 dolar.