Razer, Hammerhead True Wireless Pro kulaklıklarını duyurdu

Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıklar, 10 mm sürücüleri ve 20-20 kHz frekans tepkisiyle mobil oyunlar, filmler ve müzikler için geniş bir ses ortamı sunuyor. Dokunarak etkinleştirilen Oyun Modu, özelleştirilmiş Bluetooth 5.1 bağlantısı, oyun sırasında gecikmeyi sadece 60 ms'ye düşürüyor. Böylece kullanıcılar daha senkronize ses ve video sunarak %50'den fazla daha hızlı tepki süresi elde edebiliyor.

THX sertifikasyonunun katı gereksinimlerini karşılamak için, frekans aralığı ve tepki derecesi gibi ince ayrıntılar değerlendirilir ve cihaz, yüksek ses seviyelerinde sıfır bozulma ile net, ayrıntılı vokaller ve derin etkili baslar sunabilmelidir. Sertifika süreci ayrıca kulaklıklarda mükemmel ses yalıtımı gerektirir, bu da Hammerhead True Wireless Pro'nun kulak içi tasarımla daha sıkı oturması adına uyguladığı işlemle gerçekleşiyor. Özelleştirilmiş rahatlık veya akustik seçenekleri; Comply black premium köpük kulaklık uçları ya da çeşitli boyut ve malzemelerde bulunan altı set silikon uçtan biriyle sağlanıyor.

Razer Hammerhead True Wireless Pro'daki dokunmatik kontroller, kullanıcıların ANC ve Hızlı Dikkat Modu arasında geçiş yapmalarına, müziklerini ve aramalarını kontrol etmelerine ve birkaç kolay dokunuşla akıllı telefonlarının sesli asistanını etkinleştirmelerine olanak tanıyor. Hızlı Dikkat Modu, hızlıca muhabbet moduna geçmek için ihtiyaç olan dış sesin içeri girmesine izin vermek adına mikrofonları kullanıyor. iOS ve Android cihazlar için kullanılabilen bir mobil uygulama, ses ekolayzır ayarlarına erişim, dokunma hareketlerinin yeniden tanımlanması, benzersiz bir uyum testi ve çok daha fazlasını sunuyor.

Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları, 4 saatlik şarj ile toplam 20 saate kadar pil ömrü sunuyor. Birlikte verilen USB-C şarj kılıfından 4 kata kadar şarj sağlarken kullanılmadığı zamanlarda kulaklıkları saklamak ve otomatik olarak şarj etmek için mükemmel. Yeni kablosuz kulaklıklarınızı şık bir şekilde taşımak için, karabina klipsli koruyucu Razer THS dayanıklı TPU taşıma çantası Razer'den temin edilebiliyor.





Kulaklığın kendisi 200 dolar fiyat etiketine sahip. Kutu ekstra olarak 30 dolar. İkisini birden alırsanız indirimli 214 dolar oluyor.