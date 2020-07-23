Her biri ayrı ayrı arka aydınlatmaya sahip tuşları ile Razer Cynosa V2 sınırsız ışık kombinasyonu sunarken Fortnite, Overwatch, Warframe gibi popüler shooter’lar için oyun entegrasyonu ile geliyor. Cynosa V2, ABD Perakende İzleme Servisi NPD Group'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan 1 numaralı membran oyun klavyesi olarak adlandırılan Cynosa Chroma'nın en son sürümü.

Sınırlı tuş aydınlatmasına sahip diğer giriş seviyesi oyun klavyelerinin aksine, Cynosa V2, Razer Chroma RGB tarafından desteklenen tuş başına gelişmiş aydınlatma özelliklerine sahip. Ayrıca popüler oyunlar için sürekli büyüyen Chroma entegre aydınlatma efektleri kütüphanesiyle de senkronize şekilde çalışıyor. Kolaylık sağlamak için yeni özel medya kontrolleri sağlanırken, oyuncular artık klavyenin arkasındaki yeni kablo toplama seçenekleriyle kurulumlarını temiz tutabiliyor.

Her biri arkadan aydınlatmalı olan tuşları, özelleştirilebilir profilleri ve Chroma ile entegre oyunları içeren Razer Cynosa V2, özelleştirilebilir bir deneyim arayan yeni oyuncular için vazgeçilmez RGB oyun klavyesi olabilir.

Razer Cynosa V2’inn yurt dışı satış fiyatı ise 60 dolar.



