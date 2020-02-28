Onur Binay/posta.com.tr

Opto-mekanik switch’ler Razer’ın kullandığı en etkili silahlardan biri, hem yazma hem de oyun oynamak için son derece başarılılar. Öte yandan baktığımızda, Huntsman TE tenkeyless bir klavye olduğu için üretkenlik potansiyeli biraz düşüyor, her ne kadar switch’leri iyi olsa da geleneksel modellere karşı savaşmakta biraz zorlanabilir. Tabii bu mouse’un bir TE versiyonu yani taşınması daha kolay bir versiyon olduğunu unutmayalım, Numpad bu yüzden yok.

Yeni model switch’lere sahip bir Razer klavye almak istediniz, ancak diğer modeller masanıza sığdıramadıysanız, Huntsman TE sizin için doğru bir seçim olabilir. Elite versiyonunda medya tuşları ve bilek desteği var ancak büyük olması e-sporcular için bir dezavantaj yaratabiliyor.

TASARIM

Huntsman TE küçük, şık ve efektif kullanım için tasarlandığından mütevellit masanızda çok yer kaplamıyor. Model düz siyah ve ok tuşlarının üzerinde Razer yazısı ile geliyor. Diğer Razer modelleri kadar yakışıklı olmasa da asıl amacı kullanım olduğu için çok göze batmıyor.

Asıl güzel olan şey Huntsman TE’nin çıkarılabilir kablosu olması. Bu sayede evinizde ve en önemlisi turnuva esnasında hiçbir şeyi zarar vermeden sırt çantasında veya bavulda saklanabilir. Kablo aynı zamanda mikro USB yerine USB-C olarak konulmuş ve günümüz teknolojisinde bence çok doğru bir hamle. İşlevsel olarak çok büyük bir yarattığını fark etmedim, ancak Razer’ın bunu düşünmesi bile bence gayet iyi.

Kafamdaki soru işareti ise, bu mouse ülkemizde pahalı bir seçenek ve turnuvaya gidecek kişiler için tasarladığından en azından kutu içeriğinde bir taşıma çantası olması daha iyi olabilirdi. Razer, daha önceki Tournament Edition modellerinde böyle bir incelik yapmıştı aynı zamanda.

TUŞLAR

Huntsman TE ile ilgili en yeni ve heyecan uyandıran şey ise linear opto-mekanik switch’ler. Huntman Elite daha dokunsal switch’ler kullanırken, küçük kardeşi, Cherry MX Red’e benzeyen yeni bir anahtar kullanıyor. Tuşlara sonuna kadar basmanız gerekebileceği için, Elite modelinden biraz daha sessiz.

Linear switch’ler gerçekten rahat ancak çok sessiz değil. Dokunsal switch’lerdeki tüfek sesi tabii ki bunlardan çıkmıyor, ancak tuşa bastıktan sonra sesli bir geri dönüş alıyorsunuz. Ofis ortamında kullanmak dikkat dağınıklığına yol açabilir. Turnuvada ya da dışarıda herhangi bir yerde kulağınızı çok yormayabilir ama linear bir switch’e göre sesinin iyi çıktığı aşikar.

Tuşlar ile ilgili genel olarak söylemek istediğim şey, sizi rahat hissettiriyor ve gayet iyi çalışıyorlar. Oyun oynarken, video kurgularken ya da günlük hayatta tecrübe ettiğim kadarıyla gayet iyi geri dönüşler var. Sadece ilk aldığınızda kendinize biraz zaman gerekebilir.

ÖZELLİKLER

Razer’ın kendi programı Synapse ile RGB aydınlatma düzeninizi oluşturabilirsiniz. Huntsman TE’nin üzerindeki çoğu tuşu yeniden programlayabilir ve rakiplerinizden daha hızlı hamleler yapabilirsiniz.

Cihaz ile ilgili en önemli özellik bence, alternatif bir komut dizimi yaratabilmek. Cihaz ekstra bir tuşa sahip olmayabilir, ancak seçtiğiniz bir düğmeye basılı tuttuğunuz takdirde yeni bir komut seti programlayabilirsiniz. Bu şekilde iki kat daha fazla tuş sayısına sahip olabilirsiniz. Verimli kısa yollara ya da makrolara ihtiyacınız varsa bu size yardımcı olabilir. Pratik yapmanız ve el çabukluğunuzun gelişmesi adına güzel bir özellik.

Sonuca gelecek olursak...

Cihaz ülkemizde pahalı olabilir ancak hızlı ve hafif bir mouse istiyorsanız muadillerine göre gerçekten çok daha iyi. Piyasadaki en hızlı switch’lerden birine, en küçük pakette sahip olmak isteyenler için tasarlanmış bir klavye bence.

Lineer opto- mekanik switch’ler gerçekten iyi hissettiriyor, tasarımı bence kategorisine göre kusursuz ve tenkeyless (numpad'i olmayan klavyeleri ifade etmek için kullanılan tabir) olduğu için size çok fazla alan kazandırıyor. Synapse yazılımı ile daha iyi aydınlatılabilir ve tuşlar özelleştirilebilir.

Tekrardan söylemek gerekirse, cihaz ev içinde kullanılmak için tasarlanmadığından gerek fiyatı, gerek tasarımı size göre olmayabilir. Bence Razer’ın da bu klavye ile kazanmak istediği kitle ağır oyuncular ve E-Spor çılgınları, eğer sizde bu kategorideyseniz düşünmeden alabilirsiniz. Günlük oyuncular için Huntsman Opto’yu öneririm.

Razer Huntsman Tournament Edition’a yaklaşık 1090 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Kompakt tasarım

Müthiş performans

Synapse desteği

Çıkarılabilir USB-C kablo





Eksileri

Pahalı



