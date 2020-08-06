Razer Kishi inceleme: Android için birinci sınıf gamepad

Kishi’nin tasarımı geniş olduğu için kavrama konusunda kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Xbox ve Nintendo Joy-Con karışımı bir gamepad olduğu için tuşlar ve kavrama konusunda kullanıcıların aşına olduğu bir yapıya da sahip. Tabii ki herkes için mükemmel gamepad bu olmayabilir, sonuçta herkesin oyun stili farklı, ancak dediğim gibi mobil oyun için kullanışlı ve şık gamepad'lerden biri.

Uyumluluk konusunda Junglecat’den daha iyi olduğunu söyleyebilirim, çünkü Junglecat telefon desteği gerektiren ve kablosuz bağlanan bir cihazdı, bu da her oyuncuya uymayabiliyordu. Kishi, ortasında USB-C konektörü ile geliyor, desteklediği boyut konusunda Razer evrensel olduğunu ve çoğu Android modele uyduğunu söylüyor. Çoğu amiral gemisi cihazı destekliyor, S20, S20 Ultra ve yeni gelecek modelleri gibi. Razer Phone 2’yi cihaza rahatça sığdırmak zor olacağı için şirket ona özel bir kit sunuyor. Yurt dışından okuduğum bazı kaynaklarda kit kullanmadan çalıştığı fakat yerleştirirken normalden biraz daha fazla kuvvet uyguladıklarını söylüyorlar, uzun süreli kullanımda ne gibi komplikasyonlara sebep olabileceği için tavsiye etmiyorum.

Cihazın sağ ve sol tarafı birbirine elastik, bir plastik köprü ile bağlanmış durumda. Telefonunuzu sabitlemek için Kishi’nin sağ tarafındaki USB-C portuna cihazınızı bağlayın, ardından cihazınızı sabitleyebilirsiniz. Sabitledikten sonra verdiği hissiyat oyun içindeki performansınıza direkt olarak etki edecektir çünkü arka tarafında bulunan kauçuk yüzey parmaklarınızın daha iyi oturmasını sağlıyor. Cihazı kullanmadığınız zaman telefonunuzu çıkarttığınızda, arka tarafında köprü görevi gören parça iki tarafı sabit şekilde tutuyor. Küçük bir detay daha, cihazınız ile oyun oynarken arka tarafında bulunan Type-C giriş ile aynı zamanda telefonunuzu şarj edebilirsiniz, fakat ses aksesuarlarını buradan maalesef bağlayamıyorsunuz.

Normal bir gamepad gibi Kishi’nin de standart bir dizilimi var. Tıklanabilir iki adet analog tuş, D-pad, A-B-X-Y tuşları ve sağ-sol tetik tuşları var, alışılması oldukça kolay bir dizilim. Home tuşu ve fonksiyon tuşları oyun içindeki kamera açılarını ve menüyü kullanmanız için size yardımcı oluyor. D-Pad’ler için konuşmak gerekirse, ben uzun süredir analog ile oyun oynayan biriyim ve ok tuşlarının oyun içindeki hareketleri kısıtladığını düşündüğüm için kullanmıyor ama hissiyat olarak kullanılabilir durumdalar. Telefona bağlamak için Razer Kishi uygulamasını indirmenize gerek yok, fakat güncellemeler için uygulama gerekiyor ve size destekleyen oyunları önerebiliyor.

Eğer ilk defa bir gamepad ile oyun oynayacaksanız, ilk kullanımda size biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Bir öğretici tarzı bilgilendirme olmadığı için düğmelerin ne yaptığını çözemeyebilirsiniz. Neyse ki, oyun içindeki öğreticiler sizi bu konuda oldukça bilgilendiriyor ve tuşların arasındaki farlılıkları anlayabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda önemli hareketlerin tuşları atanmamış ve bu problemlere yol açabiliyor ama kendiniz bu tuşu atayarak sorunu çözebiliyorsunuz.

Sonuca bağlayacak olursak

Eğer mobil oyunlarda çok fazla zaman geçiriyor ve oynadığınız oyun da Razer Kishi tarafından destekleniyorsa alabilirsiniz, oyundaki performansınız gözle görülür şekilde artacaktır. Diğer yandan bakacak olursak, mobil oyunlar ile çok fazla alakanız yoksa ve Kishi’nin desteklediği oyunların size yetmeyeceğini düşünüyorsanız farklı seçeneklere göz atabilirsiniz.

Android için Razer Kishi'nin yurt dışı fiyatı 100 dolar. Ürünün Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ise belli değil.





Artıları

Kullanımı kolay, bilindik tasarım

Oyun oynarken aynı zamanda şarj etmek için yerleştirilen Type-C girişi

Çoğu telefona uyumlu

Gecikme yok





Eksileri

Bazı büyük cihazlar rahatça sabitlenmiyor

Uygulamada tuşlar özelleştiremiyoruz



