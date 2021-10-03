Razer Kiyo X webcam ve Ripsaw X kayıt cihazını tanıttı

Razer Kiyo X web kamerası Full HD 30fps ve HD 60fps çözünürlüğünde görüntü yakalayabiliyor. Otomatik odaklama özelliği ile sahne sürekli yayıncıda kalabiliyor. Dahili aydınlatma halkası olmadığı için Razer Virtual Ring Light uygulaması sayesinde monitör ekranını bir flaş gibi kullanabiliyorsunuz. Razer Kiyo X web kamerası 80 dolar fiyat etiketine sahip.

Razer Ripsaw X yakalama kartı ise 4K 30fps görüntü alabiliyor. HDMI 2.0 ve USB 3.0 bağlantıları üzerinden sıfıra yakın gecikme sunan kart 140 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Bu iki ürün orijinal modellerin kırpılmış biraz daha uygun fiyatlı versiyonları konumunda.