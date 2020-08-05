Razer Kraken, her zamanki gibi kaliteli bir şekilde paketlenmiş ve Razer kalitesi olduğu anlaşılıyor. Yeşil logo bu seriye özel olarak siyah-beyaz şekilde tasarlanmış, Stormtroopers rengiyle yer değiştirmiş. Siyah-beyaz Kraken kutusunu açtığınızda sizi kulaklık karşılıyor.

Kulaklık, kablolu ve 3,5 mm jak girişine sahip uzun, kaliteli bir kablo ile geliyor. Kablonun üzerinde mikrofonu susturmanız ve ses ayarı yapabilmeniz için küçük bir kontrol anahtarı var. Kulaklıkların yan taraflarında, beyaz Stormtrooper logosu var, kafa bandında Star Wars yazısı ve kulakcıkların üst tarafında ise Stormtrooper yazıları size eşlik ediyor. Razer’ın tasarım ve ürün kalitesi hakkında fazla bir açıklamaya gerek yok, bu seride de ellerinden gelenin en iyisini yapıp tasarım anlamında özel bir iş çıkarmışlar.

Cihazın sol kulaklık kısmındaki boşluktan mikrofonunuzu çıkarıp istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz. Mikrofon kalitesi oldukça iyi, takım arkadaşlarım beni duymakta hiç zorluk çekmedi ve oyun içinde verdiğim direktifler sorunsuz şekilde uygulandı. Kulaklığı başkasına vererek sesin nasıl geldiğini deneyimlemek istedim, duyduğum ses gayet ne ve anlaşılırdı.

Önemli olan konulara gelelim; Sesi nasıl, rahat mı?

Kulak kaplarındaki kalın deri kaplamaları sayesinde kulaklarımın içine rahatça oturduğunu söyleyebilirim ve kafa bandı uzun süren oyun seanslarında beni rahatsız etmedi ya da kafamda herhangi bir tahrişe neden olmadı. Razer Kraken, 50 mm sürücülerle donatıldı ve 7.1 surround ses sistemine sahip, bu da oyun içinde rakibinizi daha kolay duymanıza olanak sağlıyor. 7.1 ses özelliğini sadece PC’de kullanabilmemiz biraz üzücü ama PlayStation 4’de test ettiğimde yine kaliteli bir ses verdiğini gözlemledim. Sürücüler en yüksek ve düşük bass seslerinin kolayca ayrıştırılmasını sağlar, bu sayede patlamalar ya da derin sesler birbiri altına gömülmüyor. Counter Strike: Global Offensive oynarken Kraken’i kullanmak çok zevkli, sesleri oldukça berrak şekilde size ilettiği için adımları, dürbün seslerini daha net duyabiliyorsunuz. Sadece CS:GO değil, PUBG gibi Battle Royale oyunları içinde iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum, çalıların içinde ses yapanları veya evin içinde loot yapanları kolayca avlamak için size yardımcı olabilir.

Sonuca bağlayacak olursak

Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı Kraken sizin için doğru bir seçim olabilir. Cihazın konsol desteği bulunuyor PS4, Xbox ve Nintendo Switch’de kullanabilirsiniz, fakat 7.1 surround desteğini kullanamıyorsunuz. Stereo ses rekabetçi oyunlarda size istenileni fazlasıyla veriyor. Bu kulaklığın en cezbedici yanı, Star Wars versiyonu olması eğer bu seriye bir hayranlığınız varsa sadece tasarımı için alınabilir ya da güzel bir hediye olabilir. Kraken Stormtrooper, hem görsel hem de performans anlamında kullanıcılara istediğini veriyor, 7.1 ve konsol desteği de kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

Kulaklığın şu anda ülkemizde stoğu bulunmadığı için maalesef fiyat bilgisi veremiyoruz.





Artıları

7.1 desteği ile gelen ses kalitesi

Kullanımı kolay kontrol anahtarı

Stormtrooper tasarımı

Premium Razer kalitesi





Eksileri

7.1 desteği konsolda yok



