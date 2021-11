Razer Kraken V3 HyperSense, bir kontrol cihazında bulacağınıza benzer dokunsal titreşimlere sahip kablolu bir oyun kulaklığı. Oyunda bir bomba attığınızda patlamanın kulaklığınızda titrediğini ya da suya atladığınızda o dalma duygusunu kulağınızda hissedebiliyorsunuz. Buna ek olarak kulaklık, sağlam ses kalitesi de sunuyor ve uzun oyun oturumları için kullanışlı.

Razer Kraken V3 HyperSense, birinci sınıf bir tasarıma sahip. Siyah çelik takviyeli kafa bandı sağlam görünüyor. Siyah dolgulu köpük ve suni deri kulaklıklar ise şık duruyor. Tasarımın ana cazibesi, her kulaklıktaki parlayan Razer logosu. Aydınlatmayı kendi tarzınıza en uygun şekilde özelleştirebilirsiniz. Kullanım açısından kulaklık, uzun süreler boyunca kullanmak için rahatlar, gözlüğünüz veya küpeleriniz varsa kafanızı da rahatsız etmiyor. Ancak 2 metrelik kablosu sizi bazen rahatsız edebilir. Bunun dışında müzik dinlerken veya oyun oynarken onları taktığınızı unutabilirsiniz. Sağ kulaklık, mikrofon bağlantı noktasını ve HyperSense düğmesini barındırıyor. Sol kulaklıkta çıkarılabilir olmayan bir kablo, sonsuz ses kaydırma çubuğu ve çıkarılabilir mikrofon için sessiz düğmesi yer alıyor. Burada USB-A bağlantısı yerine daha geleneksel kulaklık jakı kullanılabilirdi. Çünkü daha sonra Nintendo Switch gibi taşınabilir cihazlara bağlanabilirdi. Ancak, bunun nispeten küçük bir sorun olduğunu da belirtelim. Switch'inizi yalnızca taşınabilir modda kullanmıyorsanız veya telefonunuza bağlanabilen kablolu bir kulaklıkla ilgilenmiyorsanız, ev konsolları veya PC ya da USB-A bağlantı noktasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

Razer Kraken V3 HyperSense'in göze çarpan özelliği, hem müzik hem de oyun sesini başka bir düzeye taşıyan, başlı başına dokunsal teknolojisi. HyperSense, dokunsal geri bildirim oluşturan akıllı bir haptik teknolojisi. Kulaklık, oyunlarda (ve müzikte) önemli ses ipuçlarını alıp, ardından titreşimler yoluyla duyumu arttırıyor. Diğer bir tabirle deneyiminizi geliştirmek için oyun sırasında kulaklık titriyor, böylece her silah atışı veya patlama dokunsal geri bildirim yoluyla hissediliyor. Bu da daha sürükleyici bir deneyim yaratıyor. Bu arada Razer Kraken’nin HyperSense olmadan satılan modeli de var. Call of Duty: Vanguard oynarken orta ve yüksek yoğunluk seviyeleri arasında geçiş yapabilirsiniz ve bu da oyuna yepyeni bir derinlik katmanı ekliyor. Tüfeğinizle birini kafadan vurduğunuzda veya düşman üssünü bombaladığınız da haptik artıyor. Burada yoğunluğu üç kademe arasında değiştirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz. HyperSense'in derecesini sadece düğmeye dokunarak değiştirebilirsiniz.

Razer Kraken V3 HyperSense, TriForce Titanium 50mm sürücülere sahip. Bu sürücüler, doğal ve dengeli bir ses sunmaya yardımcı olurken, basları da etkileyici yapıyor. Bu sayede bas ağırlıklı şarkılar kulağa iyi geliyor ve dokunsal geri bildirimler genel deneyime katkıda bulunuyor. Kulaklık Switch veya PS5 ile kullanıldığında ortalama performans sunuyor, ancak bu etkileyici olmadığı anlamına gelmiyor. God of War'da düşmanların izini sürebilir, öte yandan bir şelalenin sesini veya vahşi hayvanların koşuşturmacaları gibi küçük ayrıntıları hissedebilirsiniz. Genel olarak, PC'ye kıyasla konsollardaki deneyim daha az sürükleyici ve ama kalite yine de yüksek. Kulaklık, oyun oynarken veya müzik dinlerken ses ayarlarını tercihinize göre değiştirmenize olanak tanıyan Razer'ın Synapse yazılımı tarafından destekleniyor. THX Uzamsal Ses desteği PC'de etkinleştirilebiliyor, bu da 3D ses ortamlarını yoğunlaştırmak için surround sesi geliştirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca bas güçlendirmeyi açabilir, ekolayzırı ayarlayabilir ve mikrofon ayarlarını değiştirebilirsiniz. Mikrofon açısından, daha iyi bir deneyim için ses seviyesi normalleştirme, ortam gürültüsünü azaltma ve ses netliği gibi bazı geliştirmeleri etkinleştirebilirsiniz. Konferans, Mic Boost ve Broadcast gibi bazı ön ayarları kullanma seçeneği de var. Ortam gürültüsünü azaltmayı açtığınızda, Zoom veya Call of Duty'de sesiniz konusunda şikayet almanız zor. Mikrofon bu gibi durumlarda da yerinden çıkmıyor.

Razer Kraken V3 HyperSense, birden fazla platformda iyi performans gösterebiliyor, dokunsal geri bildirim ise oyunlara bir hava katıyor. HyperSense özelliği buradaki ana özellik ama bu, sağlam ses kalitesi ve rahat uyum ile birleştiğinde, bu kulaklığı herhangi bir oyuncu için en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor. Kısaca dokunsal geri bildirimin oyununuza neler katabileceğiyle ilgileniyorsanız Kraken V3 HyperSense modeline bir göz atabilirsiniz.