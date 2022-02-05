Razer Kraken V3 Pro oyuncu kulaklığı piyasaya sürüldü

Razer Kraken V3 Pro, siyah çelik takviyeli kafa bandı, dolgu köpük ve yumuşak suni deri kulaklıklarla geliyor. Her kulaklıkta parlayan Razer logosu var ve bu aydınlatmayı kendi tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz. Kablosuz oyuncu kulaklığı, uzun süreler boyunca kullanmanız için tasarlanmış. Aynı zamanda Hyperspeed kablosuz teknolojisine sahip olduğundan bağlantıda kopmalar da olmuyor. Sol kulaklıkta mikrofon, ses ve güç düğmeleri, ses jakı, USB-C ve mikrofon bağlantı noktası (mikrofon çıkarılabilir) bulunuyor. Sağ kulaklıkta ise Hypersense dokunsal düğme yer alıyor. Diğer Razer kulaklıklarına benzer şekilde, Synapse'de her şey ayarlayabilirsiniz.

Razer Kraken V3 Pro, TriForce Titanium 50mm sürücülere sahip. Bu sürücüler, doğal ve dengeli bir ses sunmaya yardımcı olurken, basları da etkileyici yapıyor. Bu sayede bas ağırlıklı şarkılar kulağa iyi geliyor ve dokunsal geri bildirimler genel deneyime katkıda bulunuyor. Kulaklık aynı zamanda pS5 ile de uyumlu. THX Uzamsal Ses desteği PC'de etkinleştirilebiliyor, bu da 3D ses ortamlarını yoğunlaştırmak için surround sesi geliştirmeye yardımcı oluyor. Mikrofon açısından, daha iyi bir deneyim için ses seviyesi normalleştirme, ortam gürültüsünü azaltma ve ses netliği gibi bazı geliştirmeleri etkinleştirebilirsiniz.

Kulaklıkta yer alan HyperSense, dokunsal geri bildirim oluşturan akıllı bir haptik teknolojisi. Kulaklık, oyunlarda (ve müzikte) önemli ses ipuçlarını alıp, ardından titreşimler yoluyla duyumu arttırıyor. Diğer bir tabirle deneyiminizi geliştirmek için oyun sırasında kulaklık titriyor, böylece her silah atışı veya patlama dokunsal geri bildirim yoluyla hissediliyor. Bu da daha sürükleyici bir deneyim yaratıyor. Call of Duty: Warzone oynarken orta ve yüksek yoğunluk seviyeleri arasında geçiş yapabilirsiniz, bu da oyuna yeni bir derinlik katmanı ekliyor. Dokunsal geri bildirimin oyunlarınıza neler katabileceğiyle ilgileniyorsanız Kraken V3 Pro oyuncular için uygun bir kulaklık olmuş.