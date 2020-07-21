Bilim & Teknoloji Razer küçük klavye seven oyunculara özel Huntsman Mini’yi duyurdu

Razer küçük klavye seven oyunculara özel Huntsman Mini’yi duyurdu

Bilim & Teknoloji

Razer küçük klavye seven oyunculara özel Huntsman Mini’yi duyurdu

Razer, küçük klavye seven oyuncular için Razer Huntsman Mini’yi duyurdu. Huntsman Mini'de numaralar, ok tuşları, fonksiyon tuşları yer almıyor. Sadece 'alfanumerik' yazma alanı yer alıyor.

21 Temmuz 2020, Salı 15:17 Son Güncelleme:
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Razer’ın ilk yüzde 60 klavyesi olarak geçen Huntsman Mini, bir mekanik klavye değil ve iki farklı optik anahtar seçeneği ile geliyor. Bunlardan birisi mekanik benzeri ses çıkarıyor, diğeri ise sessiz bir seçenek ortaya koyuyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan kablolu klavye, kısa ve kompakt olması rağmen yukarıda doğru uzun bir yapıda. Elbette bir oyuncu klavyesinde olmazsa olmaz Chroma RGB aydınlatma sistemiyle donatılan Huntsman Mini, özelleştirmeler için yerleşik bir hafızaya sahip ve alüminyum kasa üzerine kuruluyor.

Klavye, USB-C kablosunun çıkarılmasına da izin veriyor. Modelin aynı zamanda tuşları da rahatlıkla çıkarılabiliyor

Şimdilik sadece ABD’de satışa çıkan ürünün fiyatı 119 dolar.



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