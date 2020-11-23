Razer Naga Pro’nun en dikkat çeken özelliği değiştirilebilir yan panelleri. Toplamda üç tane paneli olan Naga Pro’yu oyun tarzınıza göre şekillendirebiliyorsunuz. FPS oyuncusuysanız iki düğmeli klasik olanı takabilir, MOBA oyunlarını çok seviyorsanız altı tuşlu olanı seçebilir ya da MMO tarzı oynuyorsanız on iki tuşlu seti seçebilirsiniz.

Razer’ın kendi teknolojisi olan HyperSpeed piyasadaki en hızlı kablosuz oyuncu faresi deneyimini yaşatmayı hedefliyor. HyperSpeed, piyasadaki diğer kablosuz oyuncu ekipmanlarından %25 daha hızlı olduğu iddia ediyor ve test sürem boyunca kablosuz performansının gayet iyi olduğunu gözlemledim. Eğer kablolu kullanmak istiyorsanız da Speedflex USB kablosunu takmanız yeterli, kablonun yapısı her zamanki Razer kalitesinde.

Naga Pro, özel switchleri sayesinde çok hızlı tıklamalara sahip ve 20.000 DPI’a kadar çıkan bir optik sensörü mevcut. Oyuncuların oyun içindeki en büyük problemlerinden biri ani refleks vermek, Razer burada Naga Pro’nun ayaklarını %100 PTFE’den yapmış bu da oyun içinde kaydırmalar yaparken hızlı ve güvenli bir şekilde refleks verebilmenizi sağlıyor.

Razer HyperSpeed teknolojisiyle kesintisiz bir oyuncu deneyimi sağlayan Naga Pro, 100 saatlik pil ömrü sunuyor.

TASARIM

Razer Naga Pro’yu eski sürümü olan Naga Trinity ile karşılaştırıldığında ilk bakışta tasarımda çok fark olmadığını göreceksiniz. İki mouse da genel bakımıyla aynı şekle sahipler, aynı kaydırma tekerleğini kullanıyorlar ve RGB aydınlatma konusunda ikisinde de az aydınlatma var. Çok fazla RGB sevmeyen oyuncular için güzel bir seçenek olabilir.

Farklı alanlara gelecek olursak, Naga Trinity de yuvarlak sabitlenmiş MOBA tuşları Pro versiyonunda üçer tuştan iki şerit halinde yatay olarak konumlandırılmış. Naga Pro’nun DPI tuşunda yapılan değişiklik ile Trinity versiyonundan daha iyi bir hale geldiğini söyleyebilirim. Biraz daha içe basık olan DPI tuşu parmaklara daha iyi oturuyor.

Plastik yapı diğer modellerden biraz farklı olmuş ve üzerindeki gripler oyun içinde mouse daha iyi kavramanıza yardımcı oluyor. Razer, kalitesini her alanda yaptığı gibi burada da göstermiş ve premium hissini biz kullanıcılara yaşatmayı başarmış.

PERFORMANS

Cihazın yapısı normal mouse’lar gibi olmadığı için alışmak biraz zaman alabiliyor. DeathAdder ya da Mamba gibi şık tasarımdan ziyade çok yönlü kullanımı amaçladığı için kendinize biraz zaman vermeniz gerekiyor. Mouse’un sağ tarafında dışa doğru bir çıkıntı var ve bu uzun oyun seanslarında parmaklarınızı rahat ettirmek için konumlandırılmış, rahatlığın yanında güven ve kontrol de cabası.

Naga Pro’nun asıl olayı daha önce de bahsettiğim gibi değiştirilebilir panelleri. Çeşitli türlerde oyun oynayan oyuncuların hepsine hitap ettiği için ister MMO oynayın ister FPS hepsine göre bir panel var. Mıknatıslı yapıları sayesinde değiştirmek oldukça kolay ve hızlı, Naga Pro da panellerin değiştiğini anında fark ettiği için oyun içinde değişiklik yapmak size kalmış.

FPS oyuncuları iki düğmeli paneli rahatça kullanabilir. MOBA oyuncuları hatta PUBG için bile kullanabileceğiniz altı düğmeli bir alternatifiniz var ve ihtiyacınız olan her öğeyi parmaklarınızın altında tutabilirsiniz. League of Legends ya da DOTA 2 oynayan ağır bir MOBA oyuncusuysanız 12’li set bütün öğelerin kontrolünü sağlamanızda size yardımcı olacaktır.

Değiştirilebilir paneller ve diğer özelliklerin yanı sıra 20.000 DPI desteği sunan Naga Pro size her oyunda ve günlük yaşantınızda büyük kolaylık sağlayacaktır. Farklı tip oyunlarda kullanım kolaylığı sunması çok güzel, ayrıca işiniz Adobe Photoshop ya da Adobe Premiere Pro ile ilgiliyse de kolaylık sağlayabilir.

Sonuca bağlayacak olursak…

Eğer sürekli farklı türlerde oyunlar oynayan biriyseniz ve günlük yaşantınızda da kullanacağınız bir oyuncu mouse’u arıyorsanız Razer Naga Pro çoklu kullanım konusunda çok iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Üç tane değiştirilebilir yan paneli ve 20.000 DPI hassasiyet sunması oyun içindeki performansınızı daha da arttıracaktır.

Razer Naga Pro’nun yurt dışı satış fiyatı ise 150 dolar.





Artıları

20.000 DPI

Kolay değiştirilebilir paneller

Kablosuz kullanım desteği

Güzel tasarım





Eksileri

İlk kez Naga kullanacaklar biraz zorlanabilir











