Razer Nari Ultimate Overwatch Lucio Edition inceleme

Daha önce de bahsettiğim gibi kulaklığın en dikkat çekici yanı tasarımı. Cihazın dış kısmı Lucio’nun memleketi Brezilya'nın renginde, sarı metaller, üst ve kulaklıkların dış kısmındaki yeşil detaylar, kulağı çevreleyen mavi kısımlar Lucio’nun kostümüne oldukça benziyor.

Lucio’nun kurbağa logosu kulaklıkların hemen üstünde yerini almış vaziyette sizi bekliyor. Kulakları açtığınızda logo aydınlatması da devreye giriyor ve diğer Razer ürünlerinde olduğu gibi Synapse uygulamasından özelleştirilebiliyor. Logoyu PC kullanıcıları özelleştirebiliyor, ne yazık ki konsol kullanıcıları bu konuda şanssız çünkü sadece tek bir seçenek sunulmuş, o da sürekli yanan beyaz ışık.

Kulaklığın sol tarafına baktığınızda, mikrofonu açıp-kapamak için bir tuş göreceksiniz, ayrıca oyun için sohbet dengesini ayarlamak için bir tekerlek ve mikro usb bağlantı noktası mevcut. Kablolu kullanmak isterseniz ses jak girişi, USB girişinin hemen altında kalıyor. Sağ tarafa baktığınızda, ses yükseltme- alçaltma tekerleği ve USB dongle yuvasını görebilirsiniz.

Büyük sürücülere sahip kulaklıkları takmak oyuncular için zorlayıcı olabiliyor, özellikle uzun süren oyunlarda. Nari Ultimate rakiplerine göre oldukça hafif ve uzun süren oyun seanslarında bile beni yormadı. 3-4 saat oyun testlerinden sonra başımı ağrıtmadığını söyleyebilirim ve gözlük kullanarak bilgisayar başında oturuyorum, kulaklıklar ilk gelişte biraz sıkıydı ama zamanla kafanızın şeklini alıyor.

Kulaklarınızın oturduğu alan oldukça rahat, gözlüklerinizle veya küpe ile birlikte bile rahatça oyun oynayabiliyorsunuz. Razer bu bölgenin kullanıcıların oyun esnasında ya da günlük hayatta kullanırken zorluk yaşamaması için özellikle çalışmış, diğer oyuncu kulaklarında bu kadar rahat gözlük taktığımı söyleyemem açıkçası. Son olarak, kulaklıklarda bulunan soğutucu jel sayesinde ter birikintisi gibi durumlarla karşılaşmıyorsunuz. Temmuz ayında test ediyoruz bu cihazı ve çıkarttığım zaman kuru bir doku beni karşılıyor.

HyperSense

Bu kulaklıkla ilgili beni en heyecanlandıran olay aslında HyperSense’di. Şöyle ki oyun içinde karşınızdaki rakibi duymayı değil, hissedebildiğinizi düşünün! İşte tam olarak bundan bahsediyorum. HyperSense, oyun içindeki ses sinyallerini takip etmenizi ve hissedebilmenizi sağlar. Tabii buradan kastım size rakibinizin nerede olduğunu haptic dokunuşlarla size ileten bir kulaklık değil, ses frekanslarını ölçerek size daha iyi bir deneyim yaşatmaya çalışan bir kulaklıktan bahsediyoruz.

HyperSense’i test etmek için CS:GO, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4 ve Battlefield 1 oynadım. Diğer üç oyuna nazaran BF1’de HyperSense’in daha çok öne çıktığını söyleyebilirim.

Patlamaların ve aksiyonun çok olduğu oyunlarda size çok güzel bir deneyim yaşatıyor, fakat iş biraz daha rekabetçi bir ortama geldiğinde HyperSense’i kapatıyorum. Kapatmamın sebebi, kulaklık ses frekanslarına göre geri bildirim yaptığı için Discord konuşmalarım araya giriyor ve kulaklığı yanlış yönlendiriyor.

SES PERFORMANSI

HyperSense tabii ki eğlenceli ama işin bir de müzik tarafı var. Bass’ları test etmek için Steve Aoki ve David Guetta dinledim, HyperSense kapalıyken bile muazzamdı işin içine bir de 4D girdiğinde daha da iyi oldu. Her şarkı için kulaklığı bu denli zorlamaya gerek yok tabii ki, biraz slow dinledim ve tizleri hoş bir şekilde verdiğini söyleyebilirim. Klasik müzikleri, HyperSense ile harmanladım ve her piyano darbesini, kemana her gelen darbenin kulağıma geri bildirim olarak verilmesi enteresan bir deneyimdi. Synapse girdim ve THX Spatial Audio özelliğini açtım, rock müziklerle beraber test ettim ve iyi gittiğini belirtmeliyim, bu özelliğin kapatılmasını önermiyorum çünkü kulaklığın tam performans vermesini engelleyebilirsiniz.

ŞARJ SÜRESİ

Eğer kulaklığı en yüksek seviye de ve uzun süren oyun seanslarında kullanacaksanız, tam şarj olduğundan emin olmanız gerekebilir. Razer, Chroma ve HyperSense etkinken 8 saatlik pil ömrünün olduğunu söylüyor, ben alan kişilerin bu ayarlarda kullanacağını düşünüyorum. 4D efekt ve RGB kapalıyken 20 saati bulan bir pil ömrü söz konusu. Açıkçası bu denli pahalı bir kulaklığı düşük performansta kullanacağınızı düşünmüyorum.

Sonuca bağlıyorum

Hypersense ve müthiş ses kalitesiyle Nari Ultimate zaten olağanüstü bir kulaklıktı. Razer’ın, Lucio versiyonunu getirmesi ve böyle özel bir seri yapması onu daha da öteye taşıdı. HyperSense daha önce de söylediğim gibi güzel teknoloji, fakat çoklu oyunculu oyunlar değil de hikaye bazlı oyunlar ve müzik dinlerken kullanmayı tercih ediyorum. Synapse yazılımıyla birlikte cihazı istediğiniz gibi özelleştirebilir, ses ayarları yapabilirsiniz. Eğer kaliteli ve farklı bir deneyimi tecrübe etmek istediğiniz bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız Nari Ultimate sizin için doğru seçim olabilir. Razer Nari Ultimate Lucio Edition, ülkemizde yaklaşık 2.000 TL bandında bir fiyata sahip.





ARTILARI

Rahat tasarım

HyperSense

Jel soğutmalı kulaklıklar

Özelleştirebilir RGB

Hem müzik dinlerken, hem de oyun için müthiş ses performansı

Kısa sürede şarj olması





EKSİLERİ

Xbox’a kablo ile bağlanması

Mikrofon kalitesi biraz daha iyi olabilirdi