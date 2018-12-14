Razer Nommo Pro 2.1 inceleme altında

Sağlam ve premium his oluşturan hoparlörler, aynı zamanda alttan LED aydınlatma sistemine de sahip. Sürekli farklı ışıklandırmalardan hoşlanan oyuncular için iyi bir çözüm. Aynı zamanda diğer Razer ürünlerinizle de uyumlu bir görüntü oluşturacaktır.

Bir de dairesel olarak hazırlanan kontrol paneli var, ki kullanımı gayet kolay. Ses sistemini bu mekanizma üzerinden açıp kapatabiliyor, halkayı sağa sola çevirerek sev seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu esnada led göstergeler de size seviye hakkında bilgilendirme yapabiliyor.

Yine bu panelin üzerinde AUX ve 3.5mm kulaklık bağlantı noktaları bulunuyor. Ek olarak, panelin üzerinde 4 tane farklı seçenek var. Bunlar: Bluetooth, Optical, Analog ve USB. Tahmin edeceğiniz üzere ses sisteminizi bu 4 farklı mod arasında hızlıca geçişler yaparak farklı cihazlarda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bilgisayarınız ile, isterseniz telefonunuz ile, isterseniz PlayStation 4 konsolunuz ile, isterseniz de müzik sisteminiz ile. Razer, burada tercihi size bırakıyor. Ek olarak, kutunun içinden 3.5mm kablo ve optik bağlantı için kablo çıktığını da belirtelim. Tüm kablolar kalın örgülü olarak hazırlanmış ve kaliteli duruyor.

Önce bilgisayarımızda deneyimleyelim

2.1 Gaming ses sistemimizin THX sertifikası bulunuyor. Dolby sanal ses teknolojisini de barındıran bu hoparlörler, daha gerçekçi sesi vermeyi amaçlıyor. Yani duyduğunuz bir sesin tonundan bass düzeyine, tiz değerlerine kadar gerçekli olarak size yansıtılması üzerine teknolojiler kullanılıyor.

Bu ses sistemini ilk olarak müzik dinlemek için kullandık. Bass derinliğinin ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Tiz’ler de gayet temiz geliyor ve ses seviyesini yükselttiğinizde bozulmalarla karşılaşmıyorsunuz. Eh, hoparlörler zaten ağır olduğu için titreşim sonucu yerlerinden oynama, bir cızırdama, saf sese etki edecek dış etken sesleri gibi durumlarla karşılaşmıyorsunuz. 35 – 20,000hz frekans aralığı bulunan ürün, çoğu şarkıda daha önce fark edemediğiniz melodileri dahi sunabiliyor (Tabii daha önce kullandığınız ses sistemine göre bu değişebilir). Bu da o şarkıları sanki ilk kez dinliyormuşsunuz hissi uyandırıyor. Merak etmeyin, benzer durum oyunlarda da var.

Ürün, izlediğiniz video ve filmlerde de vurucu bir etki sağlıyor. Görselliğin yanında gerçekten işitsel detaylar da çok önemli. Oyun tarafına geldiğimizde, özellikle online arenalarda kendinizi hiç olmadığı kadar güvende hissetmeniz mümkün.

PUBG’de en ufak tıkırtılardan bile haberdar olun, tetikte olun

Online tarafta verebileceğimiz en güncel örneklerden bir tanesi PUBG. Çok büyük haritaları ve hata affetmeyen bir dünyası olan bu oyunda genellikle sabırlı ve dikkatli oyuncular başarılı oluyor. Eğer hiçbir şeyi umursamayarak, deyim yerindeyse keklik gibi ortada gezerseniz, kısa sürede av olabilirsiniz. Av olmamak için de iyi gözlem yapmak şart. Ama bunun yanında, iyi bir dinleyici de olmalısınız. İşte Razer Nommo Pro sayesinde yalnızca yakın mesafelerden değil, uzak mesafede yaşananlardan da haberdar olabiliyorsunuz ve buna göre önlem alma şansınız oluyor. Zira en ufak bir tıkırtıdan haberdar olmanız bile oyundaki kaderinizi etkiliyor.

İşitsel detaylar tabii ki senaryo modlu oyunlarda da önemli. Örneğin Doom 2016’yı ele alalım. Ödüllü soundtrack’lerini sıradan bir ses sisteminde dinlemek var, bir de böyle bir sistemde. Haliyle arada dağlar kadar kalite farkı var.

Biraz da mobil cihazlarımızda deneyelim

Cihazı akıllı telefon ve tabletlerinizle kullanmak için (Android ve iOS uyumlu) Nommo Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Sonrasında, Bluetooth 4.2 aracılığıyla müzik keyfinizi başlatabilirsiniz. Uygulamanın kullanımı gayet kolay ve bağlantı sorunsuz gerçekleşiyor. Uygulama üzerinden pek çok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ses seviyesinden bass seviyesine, LED aydınlatma sisteminden THX ve Dolby seçeneklerine kadar pek çok düzenleme mümkün. Ve evet, evde ya da ofisteyken, bağlantıda hiçbir sorun olmadan müzik kütüphanenizi kablosuz olarak yönetebiliyorsunuz.

Razer Chroma destekli olduğunu söylemiş miydik?

Tahmin edeceğiniz üzere güncel pek çok Razer ürünlerinde olduğu gibi Nommo Pro’nun da Razer Chroma desteği bulunuyor. İsterseniz ücretsiz olarak Razer Synapse 3 (Beta hâlâ) yazılımını PC’nize kurarak ses sisteminiz üzerinde pek çok düzenleme yapabilirsiniz.

Toparlamak gerekirse Razer Nommo Pro, şık ve sağlam tasarımlı hoparlörlerle geliyor. Subwoofer’ın çok büyük olduğunu ve yer sıkıntısı çekenler için uygun bir çözüm sunamadığını tekrar etmemiz gerekiyor. THX ve Dolby Digital gibi teknolojilerle donatılan sistem, yalnızca PC’deki deneyimleriniz için değil, aynı zamanda mobil, analog ve optik deneyimleriniz için de imkânlar sunuyor. Genel olarak bass ve tiz dengesini, temiz ses kalitesini çok beğendiğimizi söyleyebiliriz. Fiyat tarafına geldiğimizde ise, 500 dolarlık bir etiket görüyoruz ki bu da üzücü.

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