Razer Opus kulaklık aktif gürültü engelleme ile geliyor

Razer Opus, harici gürültüyü iptal etmek için gelişmiş bir Hibrid Aktif Gürültü Önleme (ANC) sistemi kullanıyor. Dört harici ANC mikrofonu, çok çeşitli harici frekansları doğru şekilde ayarlamak ve daha temiz, kesintisiz bir dinleme deneyimi sağlamak için tasarlandı.

Dış gürültüyü filtrelemek önemli olmakla birlikte, zengin ve kusursuz ses sunmak adına ses üretiminin kalitesi işin merkezinde yer alıyor. Bunu akılda tutarak, Razer Opus THX Sertifikalı olmak için yüzlerce bilimsel olarak formüle edilmiş teste tabi tutuldu ve mümkün olan en yüksek ses standartlarını sağladı.

Razer Opus'un düşük ağırlığı ve pelüş suni deri köpük kulak yastıkları ve kafa bandı, uzun süreli kullanımlarda rahat ve basınçsız bir uyum sağlıyor. Her pil şarjı ANC açıkken 25 saate kadar dayanır ve kullanıcıların gürültülü bir ortamda sürekli, kesintisiz yüksek kaliteli ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. USB Tip-C üzerinden şarj edilirken gerektiği durumlarda 1.5m 3.5mm kablosu da yardımınıza koşuyor.

Dış dünyayı duymanız gerektiğinde kullanmak adına Hızlı Dikkat Modu (Quick Attention Mode) ve maksimum cihaz uyumluluğu için isteğe bağlı 3,5 mm analog girişi gibi ek kullanışlı özelliklerle Razer Opus, mevcut en çok yönlü ve uyarlanabilir ANC kulaklıklardan biri.

Razer Opus’un yurt dışı satış fiyatı ise 200 dolar. Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı veya satış fiyatı henüz belli değil.