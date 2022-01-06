Razer oyuncular için akıllı saat geliştirdi
Fossil ile iş birliği yapan Razer, Fossil Gen 6 akıllı saat platformunu temel alan akıllı saatini sınırlı sayıda piyasaya sunacak. Razer X Fossil Gen 6, uzun oyun seanslarında oyuncuların yaşamsal değerlerini takip ederek bilgilendirmelerde bulunacak.
06 Ocak 2022, Perşembe 10:04 Son Güncelleme:
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Razer X Fossil Gen 6 akıllı saati Fossil’in Gen 6 akıllı saat platformunu temel alıyor. Snapdragon Wear 4100+ yongasından güç alan akıllı saat yüzde 30 daha iyi performans sunuyor. İşletim sistemi Wear OS olarak belirlenmiş.
Sağlık ve fitness takibi yapan akıllı saat uygulamadan gelen bildirimleri de yansıtıyor. Saat aynı zamanda üç özel Razer saat teması ve iki adet değiştirilebilir kayışla geliyor.
Akıllı saat dünya çapında yalnızca 1.337 adet üretilecek.
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