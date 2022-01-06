Razer oyuncular için akıllı saat geliştirdi

Razer X Fossil Gen 6 akıllı saati Fossil’in Gen 6 akıllı saat platformunu temel alıyor. Snapdragon Wear 4100+ yongasından güç alan akıllı saat yüzde 30 daha iyi performans sunuyor. İşletim sistemi Wear OS olarak belirlenmiş.

Sağlık ve fitness takibi yapan akıllı saat uygulamadan gelen bildirimleri de yansıtıyor. Saat aynı zamanda üç özel Razer saat teması ve iki adet değiştirilebilir kayışla geliyor.

Akıllı saat dünya çapında yalnızca 1.337 adet üretilecek.



