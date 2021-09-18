Kompakt klavyelerin PC oyuncuları için birçok avantajı olabilir. En önemlisi seyahat ediyorsanız çantanızda ya da masanın üzerindeyken daha az yer kaplarlar. Sonuçta hiçbir zaman kullanmayacağınız tuşlarla dolu tam boyutlu bir klavyeyle değerli alanlarınızı boşa harcamanın bir anlamı yok. Giderek, daha küçük hale gelen oyun klavyeleri niş çekiciliğinden kurtuluyor ve popüler hale geliyor. Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed, adı uzun olsa da form faktörü açısından kısa ve şirketin en yeni kompakt klavyesi. Ancak, önceki Huntsman Mini'den farklı olarak BlackWidow V3 Mini Hyperspeed, %65'lik bir forma sahip. Ve bu büyük bir fark yaratıyor. Parçaları veya oyun seslerini kontrol etmek için ayrılmış medya tuşları burada yok. Öne bakan USB-C girişi sadece şarj için.

Tamamen siyah renk ve dik açılı tasarım, sağlam bir yapı ile eşleştirilmiş. Ancak ağır değil, bu yüzden bunu taşımayı düşünüyorsanız, çantanızda fazla bir şey hissetmeyeceksiniz. Ayrıca Razer'ın diğer klavyelerinde olduğu gibi, size daha ergonomik bir konum kazandırmak için iki adımlı açılı ayaklara sahipsiniz. Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed, kablosuz bir klavyedir. Daha büyük BlackWidow V3 Pro gibi, performansı kablolu bir klavyeyle aynı seviyeye çıkarmak için Razer'ın Hyperspeed kablosuz teknolojisini kullanıyor. Hyperspeed teknolojisiyle Call of Duty Warzone veya Doom Eternal gibi oyunları en hızlı şekilde oynayabilirsiniz. Alternatif olarak, oyun oynamak için tercih edilmeyen Bluetooth üzerinden de bağlantı kurabilirsiniz. Bu, onu bir dizüstü bilgisayar veya ofis bilgisayarı ile kullanmayı daha kolay hale getiriyor.

Kablosuz oyun klavyelerinde pil ömrü bir sorun olabilir. BlackWidow V3 Mini Hyperspeed'inizi Chroma RGB aydınlatma ile her zaman çalıştırmayı düşünüyorsanız, pil ömrü hızla tükenebilir. RGB ışıklar olmadan pil ömrünü birkaç haftaya kadar uzatabilirsiniz. Aydınlatma tam parlaklığa ayarlanmış ve dalga deseni etkinken, BlackWidow V3 Mini'den 18-20 saat arasında bir kullanım elde edebilirsiniz. USB girişi, kartın pilini doldurmayı hızlı ve kolay hale getiriyor. Birlikte verilen kablo, kablolu olarak kullanmak için yeterince uzun.

BlackWidow V3 Mini Hyperspeed, Razer'ın geleneksel mekanik anahtarlarını kullanıyor ve yeşil ya da sarı olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor. Her ikisi de oldukça iyi ve hangisini alacağınız kişisel tercihinize bağlı. Tüm gün yazı yazarken iş arkadaşlarınızı mutlu edecek kadar sessiz ve sorunsuz bir eylem için sarı anahtarlı tercih edebilirsiniz. Bunlar yeni optik anahtarlara göre geleneksel kalsa da, performans hala iyi. Özellikle sarı anahtarlar son derece duyarlı ve hızlı çalışanlar için uygun. Yazmak için en hafif dokunuşlarla tuştan tuşa dans edebilir, oyun oynamak için de hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Bununla birlikte, bilek desteğinin olmaması, uzun oyun seanslarında biraz rahatsızlık yaratabilir. Razer, klavyedeki yerleşik aydınlatma kontrolleriyle Synapse yazılımını kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Özelleştirmenizi biraz daha ciddiye almak istiyorsanız, Synapse'ı kullanmanız yeterli. Ek olarak, DeathAdder V2 Pro gibi birkaç Razer ürününün yanı sıra, artık birden fazla cihazı tek bir 2,4 GHz kablosuz dongle ile eşleştirebilirsiniz. Bu sayede diğer USB bağlantı noktasını boşa çıkartabilirsiniz.

Kısaca Razer BlackWidow V3 Mini, dar alanlarda çalışan oyuncular ve normal PC kullanıcıları için oldukça uygun bir kablosuz klavye. Kompakt bir oyun klavyesi için %65’lik boyut uygun ve imleç tuşları gibi hayati işlevleri kaybetmeden form faktörünü küçük tutuyor. BlackWidow V3 Mini Hyperspeed'deki pil ömrü ise iyi, ancak normal bir kablosuz klavyeden göreceğiniz kadar uzun değil.