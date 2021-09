Razer özelleştirilebilir yeni oyun faresi Basilisk V3’ü duyurdu

Razer çok sayıda oyun faresi üretiyor ve Basilisk en beğenilen teklifleri arasında yer alıyor. Şirket şimdiyse, Basilisk V3 modelini kullanıcılara sundu. Basilisk V3, yeni bir sensör, serbest dönen kaydırma tekerleği ve biraz daha RGB ile güncellendi. Tasarım anlamında Razer, farenin şeklini büyük ölçüde eskisi ile aynı tuttu. Basilisk V3, avuç içi ve pençe tutuşları için tasarlanmış ergonomik bir oyun faresi diyebiliriz ama bu dediklerimiz sağ elini kullananlar için geçerli. Fare, 101 gram ağırlığıyla, özellikle kablolu rakiplerine göre biraz ağır gelebilir. Buradaki avantaj, Razer'ın üst kısmı ultra hafif olacak şekilde tıraş etmemesi, bu nedenle fare, yapı kalitesi söz konusu olduğunda güven veriyor. Merkez parlak plastikten yapılırken, soldaki başparmak desteği ekstra tutuş sağlıyor. Önceden, Razer logosu ve kaydırma tekerleği LED’lere sahipti. Ancak V3’te farenin alt çevresinin RGB şerit eklenmiş. Bu da güze bir görsel efekt yaratıyor. Synapse aracılığıyla diğer Razer RGB çevre birimlerinizle bunları senkronize edebilirsiniz.

Şirketler, kablodan kurtulmak için son birkaç yıldır kablosuz teknolojilerini yorulmadan geliştiriyor. Ancak bu, kablo geliştirmelerinin durduğu anlamına da gelmiyor. Basilisk V3, kalın ve örgü bir kabloya sahip olabilir, ancak son derece hafif. ve esnek. His açısından kablonu varlığını zar zor fark ediyorsunuz. Görüntü anlamında da kablo kötü görünmüyor. Razer'ın ana rakibi, neredeyse aynı tasarım ve özellik setine sahip bir fare olan Logitech'in G502 Hero'su. En azından şekil açısından, boyutlar hemen hemen aynı olmasına rağmen, G502 biraz daha dolgun ve daha köşeli kenarlara sahip. Basilisk V3 kadar yuvarlak değil.

Basilisk V3'e Razer'ın 26K DPI Focus+ sensörü güç veriyor. Bu sensör duyarlı ve herhangi bir hızlanma olmadan doğru bir şekilde izleme yapabiliyor. İzlemenin 650 IPS'ye kadar doğru olduğu söyleniyor. V3 aynı zamanda büyük mesafelerde hızlı hareketlere kolayca ayak uydurabiliyor. Bu arada, sol ve sağ düğmelerin altına Razer, Basilisk V3'ün oyun performansına katkıda bulunan ikinci nesil optik fare anahtarlarını ekledi. Geleneksel düğmeler çok hızlı olsa da, bir optik anahtarın yararı, farenin denetleyicisinin geri dönmeyi hesaba katmasına gerek olmamasıdır. Bu da daha hızlı çalıştırmalara yol açabilir. Düğmeye basıldığında ve optik sinyal kesildiğinde, çalıştırma sinyali devreye giriyor. Bunu farenin 1000 Hz yoklama oranıyla eşleştirdiğinizde oyun içinde ölümünüze neden olan şeyin fare olmadığından emin olabilirsiniz.

Basilisk V3'teki ana yükseltmelerden bir diğeri kaydırma tekerleği. Artık bu teker serbestçe dönüyor, böylece büyük metinler veya web siteleri arasında daha kola gezinebilirsiniz. Smart-Reel modunda kaydırma tekerleği, daha hızlı kaydırdığınızda otomatik olarak dokunsal moddan serbest dönüş moduna geçebiliyor. Sanal Hızlandırma, Razer Synapse aracılığıyla değiştirilebiliyor ve kullanıcıya Basilisk V3'ü daha da kişiye özgü bir hale getirmenin farklı bir yolunu sunuyor. Kaydırma tekerleği ayrıca soldan sağa eğilebiliyor ve size bir sayfada hareket etmek için kullanabileceğiniz iki adet ek düğme sunuyor. Bu, büyük elektronik tablolarla uğraşırken gerçekten kullanışlı. Bunları oyunlar sırasında hoşunuza giden herhangi bir tuşa da atayabilirsiniz. Öne çıkan diğer özellik, başparmağınızın tam önünde bulunan ve basıldığında DPI'yi kısaca düşüren Hypershift düğmesi. Bunu bir tür keskin nişancı modu olarak hayal edebilirsiniz. Bu, daha isabetli nişan almanızı sağlıyor. Bu arada, 11 adet düğme tamamen özelleştirilebiliyor ve farklı profiller arasında geçiş yapmak için altta bir düğme de var. Bu son özellik, birden fazla oyun türü oynadığınızda ve tamamen farklı fare atamaları gerektirdiğinde oldukça kullanışlı. FPS ya da strateji oyunları arasında geçiş yaparken alttaki düğmeyle ayarlarınızı da değiştirebilirsiniz. Bunların hepsini Razer yazılımından kolayca yapılandırabilirsiniz.

Razer Basilisk V3'ün oyun performansı gerçekten iyi. Call of Duty: Warzone, Apex Legens ya da Hitman 3 gibi oyunlarla sağlam sonuçlar alabilirsiniz. Fare oynadığınız her türden oyuna ayak uydurmada sorun yaşatmıyor. Razer, Basilisk V3’te Logitech G502 Hero'dan birkaç ipucu alırken, kendi yeteneğini de ekledi ve piyasadaki en iyi oyun farelerinden birini yarattı. Burada düğme kişiselleştirmelerinden tutun RGB ledlere kadar ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu şey sizlere sunuluyor. Hem oyun hem de gündelik kullanımda her şeyi yapabilecek iyi bir fare arıyorsanız Razer Basilisk V3 modeline göz atabilirsiniz.