Razer RGB aydınlatmalı yüz maskesi geliştirdi
Razer, CES 2021'de Project Hazel adlı maskesini duyurdu. Henüz konsept aşamasında olan maske, çıkarılıp şarj edilebilir aktif ventilatörler ve N95 tıbbi sınıf solunum koruması gibi özellikler sunuyor.
13 Ocak 2021, Çarşamba 15:24 Son Güncelleme:
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Project Hazel adlı maske, hava akışını düzenleyebilmek için çıkarılabilir ve şarj edilebilir bir havalandırma sistemi kullanıyor. Havadaki partiküllerin en az % 95'ini filtrelemek için N95 tıbbi sınıf solunum koruma sistemi kullanan bu maske, aynı zamanda şeffaf bir ön yüze sahip. Bu sayede insanlar yüzünüzü ve mimiklerinizi görmeye devam edebilecek.
Silikon kaplı akıllı maske, aktif hava soğutma ve düzenleme ile kolay bir kullanım sağlarken; içeriye temiz hava alıp, CO2'yi dışarı atıyor.
Ayrıca maskede VoiceAmp teknolojisine sahip bir mikrofon bulunuyor ve bu sayede maske dolayısıyla sesinizin boğuk çıkması veya aranızda mesafe olan insanlara sesinizi duyuramama gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Son olarak da maskede Razer Chroma RGB aydınlatması mevcut.