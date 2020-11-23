Razer Seiren Mini detaylı inceleme: Küçük ama yetenekli mikrofon

2020 Yılı PC donanımları açısından önemli bir yıldı. Yeni çıkan parçalar, yeni gelen oyunlar kullanıcıları çok heyecanlandırdı. Fakat, GPU’ların yanı sıra markaların en çok önem verdiği şeylerden biri yayıncı ekipmanları ve Razer Seiren Mini de bunlardan biri. Artık sadece çok yüksek fiyatlara sahip olan değil, bütçe dostu ekipmanları da bu sayede görebiliyoruz.

Bütçe dostu mikrofonların gelişmesinde kullanıcıların çoğunun artık evden çalışması ve bunu bir hobi haline getirmesi pazarın büyümesine sebebiyet verdi. İnsanlar artık Zoom toplantılarında da güzel ses aktarımı yapmak istiyor, oyun oynarken de. Bunları aynı anda yapan mikrofon sayısı ise çok az ve fiyat bakımından cep yakıyor.

Seiren Mini göze hoş gelen pil şeklindeki tasarımına ek beraber üç renk ile geliyor. Bunların içinde Siyah, Mercury White ve Quartz yer alıyor. Diğer bütçe dostu mikrofonlara baktığımızda Seiren Mini’nin tasarımı daha iyi görünüyor. Bana test için gönderilen renk Siyahtı, klasik bir renk olduğu için masama kolayca uyum sağladı. Biz sanırım Quartz rengini alırdık, çünkü dışarıdan bakıldığında epey güzel duruyor.

Bütçe dostu bir mikrofon olması için firmalar bazı özellikleri üretim maliyetini düşük tutmak adına çıkarabiliyor, tabii bu da bazı özelliklerin maalesef olmamasına sebep oluyor. Örnek verecek olursak, ses seviyesini ayarlamak için bir tuş yok hatta sessize alma tuşu bile yok. Bunlar üzücü tabii ki ama Razer’ın bunu yapması gerekiyor aksi takdirde uygun fiyat ile çıkaramaz.

Mikrofon uygun fiyatlı olduğu ve kullanımı kolay olduğu için kullanıcılar bu özellikler olmadan da kullanabilir. Razer’ın diğer ürünlerinde de kullandığı USB kablosu kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir çünkü üçüncü parti bir Mikro USB kablo ile maalesef kullanamazsınız çünkü yuvaya girmiyor. Kabloyu dikkatli kullanmaya özen gösterin derim çünkü çok kolay bulunan bir parça değil.

Seiren Mini, Razer’ın zaten güzel ses ileten mikrofonları arasında mükemmel bir giriş seviyesi olarak yerini almış. Kolayca Taşınılabilir boyutu sayesinde sürekli gezen yayıncılar ve podcast yapan kullanıcılar için güzel bir seçenek oluyor. Sessize alma tuşunun olmaması bence en büyük eksisi, özellikle oyun içinde odanıza biri girdiğinde çok lazım olan bir özellik. Ancak, hedeflediği kitle düşünüldüğünde bir giriş seviyesi olduğu için kullanıcılar buna alışıp daha üst seviyelere çıkacaklardır.

Sonuca bağlayacak olursak...

Eğer yayıncılığa başlayacaksanız ve ekipmana çok fazla para vermek istemiyorsanız Seiren Mini’ye bakmanızı tavsiye ederim. Türkiye fiyatı 600 TL bandında şu an, evet çok uygun bir fiyat değil ama yayıncılar için mikrofon çok önemli ve bu fiyatın altına alacağınız mikrofonların ses aktarımı sizin için hayal kırıklığı yaratabilir. Razer Seiren Mini’yi hem yayıncı olarak hem de podcaster olarak kullanabilirsiniz.





Artıları

Kolay taşınılabilir formu

Fiyatına göre çok iyi ses alma kalitesi

Göze güzel gelen tasarım





Eksileri

Sessize alma tuşu yok

Üçüncü parti Mikro USB kablolar takılamıyor maalesef



