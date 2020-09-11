Razer şimdi de oyunculara özel sakızı çıkarttı

Razer’ın Respawn By 5 adıyla piyasaya çıkan sakızı Wrigley ortaklığında üretildi. Sakızın B5, B6 ve B12 vitaminleri ile yeşil çay ihtiva ettiği belirtiliyor. Böylece oyuncuların odaklanmasını ve hızlı tepki vermesini geliştiriyor.

Toz halinde olan RESPAWN, paket başına 95 mg kafein barındırıyor. Nar Karpuz, Mavi Ahududu, Tropikal Ananas veya Yeşil Elma gibi dört farklı aromada elde edilebilen enerji içeceği, şeker içermiyor ve paket başı 20 kalori. Böylece oyuncular için kilo sıkıntısı oluşturmadığı söyleniyor.

Razer’ın “Çiğne. Odaklanan. Kazan” mottosuyla tanıttığı Respawn By 5 oyuncu sakızı 10 paketi 27.99 dolar olarak ABD’de satılacak. Her kutuda 15 adet sakız yer alıyor.



