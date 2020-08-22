Razer verimlilik odaklı fare ve klavye setini duyurdu

Razer Verimlilik Paketi, Razer’ın yüksek performanslı oyun çevre birimleri yaratma konusundaki yıllara dayanan deneyiminden yararlanarak bu uzmanlığı iş yeri ortamına aktarıp iş akışını geliştirmek ve yorgunluğu azaltmak için oluşturuldu. Üstün mühendislik ve son teknolojinin yanı sıra ergonomi uzmanı Humanscale sayesinde güvenilirlik ve dayanıklılığın yanı sıra uzun vadeli konfor da bu pakette büyük ölçüde iyileştirilir. Şık beyaz kaplama ve ince gri vurgularla Razer Verimlilik Paketi (Productivity Suite), herhangi bir çalışma alanının görünümünü geliştirirken, günümüz çalışanların talep ettiği hızı, hassasiyeti ve dayanıklılığı sunuyor.

Razer ve Humanscale iş birliğinde geliştirilen yeni fare-klavye seti verimliliğe odaklanıyor. Konfor, dayanıklılık ve yüksek performansa odaklanan setin içerisinde fare, klavye ve bir de fare matı yer alıyor.

Razer Verimlilik Paketi'nin şık görünümü, dayanıklı ürünlerin yapımı için kullanılan yüksek kaliteli malzeme ve bileşenleri içerir. Pro Click fare üzerindeki düğmeler 50 milyon tıklama ömrü ile derecelendirilirken, Pro Tipi klavyedeki anahtarlar 80 milyon tıklama ömrü ile derecelendirilmiştir. Razer Verimlilik Paketi, özel ofis ürünlerinde bulunabilecek en yüksek puan alan anahtarlardan bazılarına sahiptir. Sunulan bu daha fazla dayanıklılık ve uzun ömür, bugün piyasadaki muadillerine kıyasla ürünün kullanımı boyunca daha yüksek üretkenlik yaratıyor.

Çalışma hayatının sağlığını ve konforunu artıran ergonomik ürünler konusunda dünyanın önde gelen tasarımcısı ve üreticisi Humanscale ile ortaklaşa oluşturulan Razer Pro Click mouse, özellikle Tendinit ve Karpal tünel sendromu dahil olmak üzere uzun vadeli fare kullanımı ile ilişkili sağlık risklerini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Fare, kullanıcının bileğini 30 derecelik nötr bir açıyla konumlandırmak için ergonomik olarak şekillendirilmiştir, bu nedenle bilek pronasyonuyla ilişkili rahatsızlıkları ve yaralanmaları önlüyor.

Ayrıca, Razer Pro Click küçük ve büyük eller için ideal konfor bölgelerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm eli tam olarak desteklemek için genişletilmiş avuç içi, başparmak ve serçe parmak destekleri içerirken, masa ile temas stresini en aza indirir ve el ve kol gerginliğini azaltır. Sonuç; yorgunluğu ve hata sayısını azaltan, Razer'ın yüksek hassasiyet ve performans vaadini yerine getiren son derece konforlu bir fare olarak ortaya çıkıyor.

Razer’ın Gelişmiş 5G Optik Sensörü, birden çok kaynağa bağlanabilen Bluetooth bağlantısı ve 400 saati aşan uzun pil ömrü ile Pro Click fare, her zaman tutarlılık ve güvenilirliğe ihtiyaç duyan masa çalışanları için ideal.

Herhangi bir çalışma alanının merkezinde, hataları ve yorgunluğu minimumda tutmak için rahat, hızlı ve duyarlı olması gereken klavye yatar. Pro Tipi klavye, tüm gün yazma rahatlığı için yumuşak dokunuşlu bir kaplamaya sahipken, hızlı ve tutarlı yazılar yazmak için sessiz, ancak dokunsal bir tuş vuruşu sağlayan Razer'ın tescilli Turuncu Mekanik Anahtarlarını kullanıyor. 4 cihaza kadar kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile esnek kullanım alanları sunan Pro Tip her türlü çalışma alanına uyum sağlayarak optimum performans ve konfor dengesi sunuyor.

Razer Verimlilik Paketi'ni tamamlayan Pro Glide fare matı, yalnızca paketin modern, profesyonel renk şemasına uymakla kalmaz, aynı zamanda Pro Click farenin özelliklerini de mükemmel şekilde tamamlıyor. Dayanıklı, dokulu mikro dokuma yüzeye sahip, hızlı, doğru işaretleme ve pürüzsüz, titremesiz hareketler için ideal izleme katmanı.





20 Ağustos tarihinde satışa çıkacak ürünlerin satış fiyatları şu şekilde:





Razer Pro Click: 99.99 dolar / 109.99 euro

Razer Pro Type: 139.99 dolar / 149.99 euro

Razer Pro Glide: 9.99 dolar / 11.99 euro