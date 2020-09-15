Razer yanlışlıkla 100 bin hesap bilgisini erişime açtı

Razer, yaptığı hatalı bir konfigürasyon sonucunda yaklaşık 100 bin kullanıcısının hesap bilgilerini erişime açtı. Güvenlik araştırmacısı Volodymyr Diachenko, Razer’ın internet sitesindeki müşteri verilerinin 18 Ağustos’ta sunucudaki yanlış yapılandırma nedeniyle herkesin erişimine açık hâline geldiğini belirtti.

Diachenko birkaç kez firma ile iletişime geçmeye çalışsa da cevap alamamış. 8 Eylül tarihinde firmadan bir cevap gelmiş ve bilgilendirme için teşekkür edilerek hatalı konfigürasyonun giderildiği açıklanmış.

Sızıdırılan kayıtlarda e-posta ve posta adresi, sipariş edilen ürünün türü ve telefon numaraları gibi kişisel bilgilerin de yer aldığı görülüyor. Kredi kartı bilgileri ise sızan veriler arasında yer almıyor.

Kredi kartı ve şifre bilgilerinin sızmadığını belirten Razer, sızıntıya yol açan yapılandırma probleminin 9 Eylül itibarıyla çözüme kavuştuğunu belirtti.



