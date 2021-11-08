Razer, yayıncılar için yeni sessiz ofis serisini duyurdu

Razer, ürün yelpazesine sessizlik ve rahatlık gibi özelliklere odaklanan fare, klavye ve mousepad ekledi. Şirket yeni ürünlerinde beyaz rengi tercih etti.

Razer Pro Click Mini, küçük ve beyaz tasarıma sahip bir ofis faresi olarak piyasaya çıktı. İki adet AA pil kapasitesinin yer aldığı cihazda, bir tanesi tükenebiliyor. Ayrıca dongle (donanım kilidi) kullanılarak fazladan bir cihaza bağlanabiliyor.

Farenin özellikleri arasında programlanabilir düğmeler yer alıyor. Bunun yanı sıra çoğu oyuncunun şirketten aşina olduğu diğer genel çaplı özelliklere de sahip. En önemli ve dikkat çeken tarafı ise sessiz anahtarları barındırması oldu.

Fareye uyum sağlamak amacıyla şirket, Razer Pro Type Ultra klavyede de beyaz rengi tercih etti. Bu noktada arka aydınlatmanın da beyaz olması, ofis için üretildiğini ortaya koyuyor. Razer Yellow Mechanical Linear anahtarlarla birlikte sessizlik burada da korunuyor. Razer Pro Type Ultra, fareye benzer şekilde Bluetooth ve dongle ile birden fazla cihazla eşleşebiliyor. Bu noktada mouse ve klavye aynı Razer Productivit Dongle cihazını kullanabiliyor.

Son olarak şirket ofis tarzı bir mousepad olan Razer Pro Glide XXL modelini duyurdu. Bu noktada 940x419x3mm ebatlarında olan ürün, açık gri bir renkle geliyor. Teknik özellikler, rahatlık sağlamak için kalın, yüksek yoğunluklu kauçuk köpüğün yanı sıra mikro dokuma kumaş yüzey ve kaymaz kauçuk tabandan yapıldığını belirtiyor.