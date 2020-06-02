Razer yeni klavyesi Ornata V2’yi duyurdu

Razer Hybrid Mecha-Membrane anahtarları, mekanik bir anahtarın sevilen tıklama geri bildirimi sesi ile yumuşak ve rahat yazma hissiyatını birleştiriyor.

Artık sonsuz kaydırma tekerleği ve üç medya tuşuyla özel medya kontrolleri sunan Ornata V2, hepsi Razer Synapse 3 aracılığıyla programlanabilen; bir sonraki şarkıya geçme, oynatma- duraklatma ve ses kontrol tuşları ile oyun ve medya tuşlarının en gereklilerini tek bir hibrid klavyeye getiriyor.

Uzun oyun seansları için Ornata V2, klavyenin ön kısmına manyetik olarak yapışan peluş, deri bilek desteği ile geliyor. Razer Synapse 3 ile özelleştirilebilen tam programlanabilir tuşlarla kullanıcılar; makrolarını, tuş bağlantılarını ve özel profillerini programlayabilirler. Razer Chroma RGB özelliğine sahip kullanıcılar, “Apex Legends”, “Fortnite”, “Warframe” gibi 100'den fazla oyunda benzersiz aydınlatma efektlerine ve oyun içi entegrasyonlara erişebilir.

Yumuşak yazma özelliği, özel medya kontrolleri ve oyunlar için zengin programlanabilir özelleştirme seçenekleri ile Razer Ornata V2 hem iş, hem genel kullanım, hem de oyun için kullanılabiliyor.

Razer Ornata V2’nin yurt dışı satış fiyatı ABD’de 99.99 dolar, Avrupa’da 109.99 euro. Klavyenin Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.