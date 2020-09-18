Razer yeni renklerdeki oyuncu ekipmanlarını tanıttı

Razer Viper Ultimate, bir kablosuz oyun faresi. Razer HyperSpeed Kablosuz Teknolojisi ve Razer Focus + 20K DPI Optik Sensör ile donatılan ürün, 78 gram ağırlığında bir kasaya sahip.

Razer Hammerhead True Wireless ise ultra düşük gecikmeli kablosuz ses özelliği ile öne çıkan bir ürün.

Quartz rengi, Razer Blade 15 Quartz oyun dizüstü bilgisayarında sunulacak. 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti grafik kartıyla gelen Razer Blade 15 Quartz dizüstü oyun bilgisayarı dışında Razer Core X, tMercury rengi ile sunulacak. Thunderbolt 3 ile dizüstü bilgisayarlara harici grafik desteği sunan cihaz, beyaz rengi ile laptoplarda masaüstü sınıfı grafikler sunacak.

Şirket, ayrıca 15 inç'e kadar olan dizüstü bilgisayarlar için Mercury Dizüstü Bilgisayar Standı'nı da tanıtmayı planlıyor.

Fiyatlar ise şu şekilde:

Razer Viper Ultimate Quartz ve Mercury Edition: 149 dolar

Razer Hammerhead True Wireless Quartz ve Mercury Edition: 99 dolar

Razer Blade 15 Quartz Edition: 1599 dolar

Razer Core X Mercury Edition: 299 dolar

Laptop Stand Mercury Edition: 49 dolar