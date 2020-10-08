Razer’dan oyunculara özel ışıklı kredi kartı

Razer’ın kredi kartı, siyah ve mat bir renge sahip. Şirketin kendi ödeme sistemi olan Razer Pay ile kullanılabilen kart, üzerinde bir çip ve Razer logosu taşıyor. Üstelik bu logo, temassız bir ödeme yapılmak istendiğinde Razer'la bütünleşmiş olan yeşil renge bürünüyor.

Razer CEO'su Min-Liang Tan, bu kredi kartını kullanan tüketicilerin dünya çapındaki 61 milyon tedarikçiden sınırsız geri ödeme alabileceklerini söyledi. Tan'ın açıklamalarına göre Razer'ın kredi kartıyla yapılan alışverişlerde, yüzde 1 geri ödeme alınacak.

Şirket, kredi kartı programına abone olan tüketicilere, Razer ürünleri satın alırken yüzde 5 geri ödeme de yapacak.

Şu an için sadece Singapur'da kullanılabilen kredi kartı, ilerleyen dönemlerde daha çok ülkede kullanıma sunulacak.





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