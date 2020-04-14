Razer’dan Poke topu içine saklı kablosuz kulaklık: Pikachu Earbuds

Razer, Hammerhead adlı kablosuz kulaklığını 2019 yılının son çeyreğinde, duyurmuştu. Bu kablosuz kulaklığı revize eden şirket, şimdi Pikachu olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklık modelini kullanıcılara sundu. Kablosuz kulaklıklar, bir Poke topu içerisine yerleştirilmiş.

Razer Pikachu modelinin en etkileyici yanı, şarj kutusu. Pil seviyesini göstermek için ön düğme aydınlatmasıyla, bir Poké Ball'un yeniden üretilmiş hali aslında. Tüketiciler aynı zamanda bu şarj kutusunu bileklerinde taşıyabiliyorlar.

13 mm sürücülere sahip olan kulaklıklar, IPX4 su dayanıklılığına sahip ve Bluetooth 5.0 ile çalışıyorlar. Tüm bunlara ek olarak Razer'ın yeni kablosuz kulaklık modelleri, oyunlarda fark yaratacak düşük gecikme modu sunuyor.

Kulaklık tek şarjla 3 saat kullanım ömrü sunuyor. Bu süreyi şarj kutusu ile birleştirdiğinizde süre 15 saate kadar çıkıyor. Hammerhead ise tek şarj ile 4 saat kullanım imkanı sunuyordu.

Razer Pikachu şimdilik sadece Çin'de satışa çıkacak. Çinli tüketicilerin 16 Nisan itibarıyla satın alabilecekleri kulaklıkların fiyatı ise 120 dolar.







