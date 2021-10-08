Razer’ın yeni laptopları Windows 11 yüklü gelecek

Razer Book ve Razer Blade 15 Advanced modelleri, Windows 11 yüklü bir şekilde geliyor. Bunun yanında mevcut kullanıcılar da Windows 11 güncellemesine hızlı bir şekilde erişebilecek.

Yeni Razer book modeli, Windows 11 ile tam uyumlu bir şekilde geliştirildi. 4K Touch’a kadar çözünürlük seçeneklerine sahip 16:10 ince çerçeveleri ekrana sahip cihaz, Windows 11 Widget’lar ve geliştirilmiş Teams entegrasyonuna sahip. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, Razer Book üzerinde daha temiz bir çalışma alanına sahip oluyor.

Tüm Razer Book modelleri, öğütülmüş alüminyum kasa ve Corning Gorilla Glass ile güçlendirilmiş ekrana sahip. Ultra ince tasarımlı seri, Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core işlemciyle geliyor.

Razer Blade 15 Advanced, oyuncular için özel olarak Windows 11’in tüm yeteneklerinden faydalanıyor. Blade 15 Advanced modelleri, QHD çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk alanı ve Nvidia Advanced Optimus ve G-Sync özelliklerine sahip ekranlar ile oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi.