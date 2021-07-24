RB Leipzig'de Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu!
RB Leipzig, Montpellier maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski sol beki Marcelo Saracchi, geri döndüğü RB Leipzig'de çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. RB Leipzig, Montpellier maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.
Tedavisine başlanan Uruguaylı oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Marcelo Saracchi, Galatasaray kariyerinde de üst üste talihsiz sakatlıklar yaşamıştı.
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