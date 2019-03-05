Real Madrid Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam muhteşem bir karşılama futbolseveleri bekliyor. Dünyanın gözü kulağı bu maçta olacak. İlk maçta deplasmanda rakibini 2-1 geçen Real Madrid seyircisi önünde güzel bir futbol sergileyip bir üst tura çıkmak istiyor. Ajax'ın işi ise mücizeye kalmış durumda... Hollanda temsilcisi rakibini 1-0 veya 2 gollü farkla yendiği takdirde tur atlayan taraf olacak.

REAL MADRİD AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Ajax maçı bu gece saat 23.00'te Santiago Bernabeu'da oynanacak? Mücadele beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS MAX 1'den naklen yayınlanacak.

Hollanda'da oynanan turun ilk maçında Real Madrid, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekiz sezon en az yarı final gören Real Madrid, bu turnuvadaki en uzun seriyi yaşıyor.

Ajax ile oynadığı son yedi resmi maçı 22 gol atarak ve sadece 3 gol yiyerek kazanan Real Madrid, bir İspanyol takımının herhangi bir rakip karşısında elde ettiği en uzun seriyi yaşıyor.