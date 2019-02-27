Bu akşam futbolseverleri hop oturup hop kaldıracak bir kaşılaşma bekliyor. İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid kendi evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Her maçta olduğu gibi heyecan doruğa çıkacak. İlk maç 1-1 bitmişti. Şimdi her türlü bol gollü beraberlik ve galibiyet Barcelona'ya yarıyor. Maçın 0-0 bitmesi veya Real Madrid'in galibiyet alması durumunda gülen taraf evsahibi olacak.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Barcolana maçı bu akşam saat 23.00'te Santiago Bernabeu'da oynanacak. Türkiye'de maçı yayınlayacak kanal henüz bulunmuyor. Azeri kanal İdman TV ise mücadeleyi canlı yayınlayacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Real Madrid'de Marcos Llorente, maçtan önce yapılan idmanlardaki tek eksik. Isco'nun durumu belirsiz olsa da, maç saatine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Barcelona'da uzun süreli sakatlıkları olan Rafinha ve Jasper Cillessen, derbide sahaya çıkamayacaklar. Clement Lenglet'nin de hastalığı sebebiyle forma giymesi beklenmiyor.

Diz bağlarında zorlanma bulunan Arthur'un, maça yetiştirilmeye çalışılsa da, riske edilmesi beklenmiyor.

İki takımda da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas, Vinicius, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Dembele, Messi, Suarez.

Bir önceki Kral Kupası'nı finalde Sevilla'yı 5-0 yenerek müzesine götüren Barcelona, en büyük rakibini eleyerek bir kez daha kupanın en büyük favorisi konumuna gelmek istiyor.

Madrid cephesi ise geçtiğimiz sezon kupada Leganes'e karşı alınan şok yenilginin arkasından elenmişti. Bu sezon ligde zirve yarışına çok fazla dahil olamayan Real Madrid, alabileceği diğer kupaları kazanma hedefinde.