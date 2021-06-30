Real Madrid, Barcelona ve Manchester City milli oyuncuyu istiyor!

Leicester City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Çağlar Söyüncü, devleri peşine taktı. İki İspanyol devi Barcelona ve Real Madrid ile Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Çağlar için kesenin ağzını açtı. Leicester'ın istediği yaklaşık 60 milyon euro'luk bonservis teklifini ödemeyi kabul eden ilk takım, Çağlar'ı kapacak.
Geçtiğimiz sezon adı PSG ile ciddi ciddi anılan Çağlar'ın transferi gerçekleşmemişti. Ajansspor'daki habere göre, Çağlar'a yıllık 12 milyon euro teklif eden PSG, bu transferi bitirememişti. Fransız ekibi de son anda konuya dahil olabilir.
Transferde en şanslı kulüp ise Manchester City. Barcelona ve Real Madrid'in maddi kısıtlamaları nedeniyle bonservis öderken daha temkinli olmaları bekleniyor. City ise yine eli rahat bir konumda bulunuyor. Ayrıca Çağlar'ın İngiltere'de kalmak istediği biliniyor. Uzun uğraşlar sonucu İngilizce öğrenebilen ve ülkeye ancak alışan Çağlar, yeni bir düzene geçmek istemeyebilir.
City'deki bir diğer Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da Çağlar için "Van Dijk ile beraber en iyi performansı o gösterdi. Onu burada görmek isterim. Hem futbolculuğu hem karakteri çok iyi. Takımda görmek isteyeceğim Türk oyuncu deyince aklıma ilk Çağlar geliyor" demişti.