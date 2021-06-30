Real Madrid, Barcelona ve Manchester City milli oyuncuyu istiyor!

City'deki bir diğer Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da Çağlar için "Van Dijk ile beraber en iyi performansı o gösterdi. Onu burada görmek isterim. Hem futbolculuğu hem karakteri çok iyi. Takımda görmek isteyeceğim Türk oyuncu deyince aklıma ilk Çağlar geliyor" demişti.