Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Audi Cup 2019)

Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Audi Cup 2019) Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Fenerbahçe Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Fenerbahçe maçının detayları…