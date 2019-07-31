Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Audi Cup 2019)
Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Fenerbahçe Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Fenerbahçe maçının detayları…
Audi Cup 2019'da Real Madrid Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turnuvanın üçüncülük maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverler Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid Fenerbahçe maçının detayları…
REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid Fenerbahçe maçı, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, Real Madrid Fenerbahçe maçını Smart Sport kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: K.Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Lucas V., Jovic, Mendy, Hazard.
Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Kruse, Moses, Rodrigues, Muriqi