Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı bu sayfada olacak. Ayrıca maçı D-Smart'ın Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.

İşte maçın ilk 11'leri

Real Madrid: Navas, Odriozola, Nacho, Varane, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicus, Hazard, Benzema.

Fenerbahçe: Altay, Reyes, Mailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi