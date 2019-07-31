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Real Madrid-Fenerbahçe maçının 11'leri açıklandı

Real Madrid ile Fenerbahçe AUDİ Cup üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk maçta Bayern Münh'e 6-1 yenilmişti

31 Temmuz 2019, Çarşamba 18:21
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Real Madrid-Fenerbahçe maçının 11'leri açıklandı

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı bu sayfada olacak. Ayrıca maçı D-Smart'ın Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.

İşte maçın ilk 11'leri

Real Madrid: Navas, Odriozola, Nacho, Varane, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicus, Hazard, Benzema.

Fenerbahçe: Altay, Reyes, Mailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

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