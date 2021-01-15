Real Madrid finali göremedi: Süper Kupa hüsranı

Real Madrid, Süper Kupa'da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yarı finalde ligin güçlü rakımlarından Athletic Bilbao ile karşılaşan Zidane ve öğrencileri, ilk yarıda 2-0 geriye düştü. İkinci yarıyı büyük baskı kurarak geçirseler de Real Madrid, ilk golünü ancak 73. dakikada Benzema ile buldu. Maçın geri kalanında katı Bilbao savunmasını geçemeyen Madrid, turnuvadan elendi.

Turnuvanın ilk finalisti ise ligin bu seneki flaş takımı Real Sociedad'ı eleyen Barcelona oldu. Barcelona, ligde yarattığı hayal kırıklığını kupayı kazanarak bir nebze olsun telafi etmek istiyor.

Finalde Bilbao ile karşılaşacak olan Barcelona, 17 Ocak günü kupa için sahaya çıkacak.