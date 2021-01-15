Real Madrid finali göremedi: Süper Kupa hüsranı
İspanya Süper Kupası karşılaşmasında Athletic Bilbao, Real Madrid'i sürpriz şekilde eleyerek finale çıktı. Yarı final maçını 2-1 kazanan Bilbao, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Real Madrid ise finale çıkan ezeli rakibi Barcelona ile karşılaşma şansını kaçırdı. Zidane ve oyuncular maç sonu oldukça üzgündü.
15 Ocak 2021, Cuma 10:44 Son Güncelleme:
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Real Madrid, Süper Kupa'da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yarı finalde ligin güçlü rakımlarından Athletic Bilbao ile karşılaşan Zidane ve öğrencileri, ilk yarıda 2-0 geriye düştü. İkinci yarıyı büyük baskı kurarak geçirseler de Real Madrid, ilk golünü ancak 73. dakikada Benzema ile buldu. Maçın geri kalanında katı Bilbao savunmasını geçemeyen Madrid, turnuvadan elendi.
Turnuvanın ilk finalisti ise ligin bu seneki flaş takımı Real Sociedad'ı eleyen Barcelona oldu. Barcelona, ligde yarattığı hayal kırıklığını kupayı kazanarak bir nebze olsun telafi etmek istiyor.
Finalde Bilbao ile karşılaşacak olan Barcelona, 17 Ocak günü kupa için sahaya çıkacak.