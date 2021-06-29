Dünyanın en büyük ve en başarılı spor kulüplerinden biri kabul edilen Real Madrid, sosyal medyada da 'ilkler' ve 'enler' ortaya koymaya devam ediyor.

Son olarak Instagram hesabıyla bir ilke imza atan Real Madrid, Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk spor kulübü oldu. 2013 yılında Instagram'a giriş yapan ve sosyal medya platformunun en popüler spor kulüplerinden biri olan Real Madrid, ilklerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Bu arada Real Madrid'in Twitter'da 12,3 milyon İngilizce hesap, 37,6 milyon ana hesap olmak üzere toplam 49,9 milyon takipçisi ve YouTube'da 6,54 milyon abonesi bulunuyor. Ayrıca Real Madrid'in en büyük rakibi olan bir diğer İspanyol kulübü Barcelona'nın da Instagram'da 97,7 milyon takipçisi bulunuyor ve yakında bordo-mavi kulübün de yüz milyon barajını aşması bekleniyor.