Goal'in haberine göre, Real Madrid Kylian Mbappe'nin maaşına yer açabilmek için 4 oyuncuyu gönderecek ve bütçede yer açacak.

Isco, Marcelo, Gareth Bale, Mariano Diaz ile yolları ayıracak olan Real Madrid, Mbappe'nin üzerine takımı kuracak.

Mbappe için öngörülen bonservis miktarı 150 milyon euro. Oyuncunun maaşı ise yıllık 70 milyon euro'yu geçecek. Anlaşmanın 6 senelik olması bekleniyor.



