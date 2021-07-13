Real Madrid, Mbappe'nin maaşını ödemek için 4 yıldızdan vazgeçiyor
Real Madrid bu yazın transfer bombasını patlatmak için tüm imkanlarını seferber etti. PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe için şartlarını sonuna kadar zorlayan Real Madrid'in planı ortaya çıktı.
13 Temmuz 2021, Salı 16:47 Son Güncelleme:
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Goal'in haberine göre, Real Madrid Kylian Mbappe'nin maaşına yer açabilmek için 4 oyuncuyu gönderecek ve bütçede yer açacak.
Isco, Marcelo, Gareth Bale, Mariano Diaz ile yolları ayıracak olan Real Madrid, Mbappe'nin üzerine takımı kuracak.
Mbappe için öngörülen bonservis miktarı 150 milyon euro. Oyuncunun maaşı ise yıllık 70 milyon euro'yu geçecek. Anlaşmanın 6 senelik olması bekleniyor.