Real Madrid, sahasında Galatasaray'ı 6-0 yendi UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4'üncü haftasında Real Madrid evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Real Madrid grupta puanını 7'ye yükseltirken, sarı kırmızılılar 1 puanda kaldı. Galatasaray bu mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti