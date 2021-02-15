Futbol Real Madrid sahasında Valencia'yı 2-0 mağlup etti

Real Madrid sahasında Valencia'yı 2-0 mağlup etti

Futbol

Real Madrid sahasında Valencia'yı 2-0 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 2-0 mağlup etti.

15 Şubat 2021, Pazartesi 01:11 Son Güncelleme:
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Real Madrid'in ilk yarıda bulduğu golleri 12. dakikada Karim Benzema ve 42. dakikada Toni Kroos attı. Puanını 49'a çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (46 puan) önünde 2. sıraya yükseldi.

Valencia da 24 puanla 12. sırada kaldı.

La Liga'da lider durumda olan ve iki maç eksiği bulunan Atletico Madrid ise 54 puanla şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip.

AA

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