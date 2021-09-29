Real Madrid- Sheriff maç özeti ve sonucu

Moldova temsilcisinin gollerini 25. dakikada Jasurbek Yakhshiboev ve 90. dakikada Sebastien Thill kaydederken, Real Madrid'in tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ilk deplasman gollerini bu maçta atan Sheriff, iki maç sonunda topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Moldova ekibi, ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçmişti.

Real Madrid'de ise Benzema, 17 Şampiyonlar Ligi turnuvasında ağları sarsan ilk oyuncu oldu.

AA



