Futbol Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek

Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek

Futbol

Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek

Real Madrid Kulübü, futbol ve basketbol A takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglere ara verildiği ve kulübün ticari faaliyetlerinin çoğunun da durdurduğu belirtildi. Bu durum karşısında kulüp çalışanlarının tamamının işlerine devam edebilmesi için basketbol ve futbol A takımındaki oyuncuların, teknik kadronun ve çalışanların maaşlarının sezon sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürüleceği, bu karara onların da onay verdiği bildirildi.

Maaşlarda kesinti yapma kararı

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı bu zamana 1. ve 2. lig kulüplerinden 8'i "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" açıklayarak, bazı çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmıştı. Ayrıca, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpler de A takımlarındaki futbolcuların ve teknik heyetin maaşlarında kesinti yapma kararı almıştı.

AA


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